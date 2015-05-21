Poster of San Andreas
6.8
San Andreas - russian teaser-trailer
Kinoafisha Films San Andreas
6.8

San Andreas

, 2015
San Andreas
USA / Action, Adventure, Catastrophe / 18+
Trailers
Poster of San Andreas
6.8
San Andreas - russian teaser-trailer
San Andreas  russian teaser-trailer

Synopsis

In the aftermath of a massive earthquake in California, a rescue-chopper pilot makes a dangerous journey with his ex-wife across the state in order to rescue his daughter.

Cast

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Alexandra Daddario
Alexandra Daddario
Carla Gugino
Carla Gugino
Colton Haynes
Colton Haynes
Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd
Archie Panjabi
Archie Panjabi
Director Brad Peyton
Writer Carlton Cuse, Andre Fabrizio, Jeremy Passmore
Composer Andrew Lockington
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2015
Online premiere 19 November 2021
World premiere 21 May 2015
Release date
28 May 2015 Russia КАРО Премьер 12+
28 May 2015 Argentina
28 May 2015 Australia
5 June 2015 Austria
5 June 2015 Bangladesh
28 May 2015 Belarus
27 May 2015 Belgium
28 May 2015 Bolivia
28 May 2015 Brazil
29 May 2015 Bulgaria
29 May 2015 Canada
28 May 2015 Chile
2 June 2015 China
28 May 2015 Colombia
28 May 2015 Croatia
29 May 2015 Cyprus
28 May 2015 Czechia
28 May 2015 Denmark
28 May 2015 Egypt
29 May 2015 Estonia
29 May 2015 Finland
27 May 2015 France
28 May 2015 Germany
29 May 2015 Great Britain
4 June 2015 Greece
4 June 2015 Hong Kong
4 June 2015 Hungary
3 June 2015 Iceland
29 May 2015 India
28 May 2015 Indonesia
29 May 2015 Ireland 12A
28 May 2015 Israel
28 May 2015 Italy
27 May 2015 Jamaica
12 September 2015 Japan
28 May 2015 Kazakhstan
29 May 2015 Kenya
28 May 2015 Kuwait
29 May 2015 Latvia
28 May 2015 Lebanon
29 May 2015 Lithuania
28 May 2015 Malaysia
29 May 2015 Mexico
28 May 2018 Netherlands
28 May 2015 New Zealand
28 May 2015 North Macedonia
29 May 2015 Norway
27 May 2015 Oman
29 May 2015 Pakistan
28 May 2015 Panama
28 May 2015 Peru
28 May 2015 Philippines
4 June 2015 Poland
18 June 2015 Portugal
28 May 2015 Puerto Rico
29 May 2015 Romania
28 May 2015 Serbia
28 May 2015 Singapore
28 May 2015 Slovakia
28 May 2015 Slovenia
26 June 2015 South Africa
3 June 2015 South Korea
26 June 2015 Spain
29 May 2015 Sweden
29 May 2015 Switzerland 12
29 May 2015 Taiwan
28 May 2015 Thailand
29 May 2015 Turkey
28 May 2015 UAE
29 May 2015 USA
28 May 2015 Ukraine
28 May 2015 Uruguay
5 June 2015 Venezuela
29 May 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $474,609,154
Production New Line Cinema, Village Roadshow Pictures, RatPac-Dune Entertainment
Also known as
San Andreas, Terremoto: La falla de San Andrés, California Down, Dezastrul din San Andreas, Khe Nứt San Andreas, Prelomnica svetega Andreja, San andreas california earthquake and tsunami, San Andreas Fayı, San Andreas zilzilasi, San Andreas: Επικίνδυνο ρήγμα, San Andrés, Sanandreasa lūzums, Terremoto: A Falha de San Andreas, Törésvonal, Zemljotres u San Andreasu, Разлом Сан-Андреас, Розлом Сан-Андреас, Сан Андреас, सैन एंड्रियास, カリフォルニア・ダウン, 加州大地震

Film rating

6.8
Rate 38 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2178 In the Action genre  485 In the Adventure genre  431 In the Catastrophe genre  10 In films of USA  1321 In films of 2015  44

San Andreas - russian teaser-trailer
San Andreas Russian teaser-trailer
San Andreas - trailer in russian 2
San Andreas Trailer in russian 2
