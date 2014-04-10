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Poster of Avantyuristy
4.8
Avantyuristy - Trailer 1
Kinoafisha Films Avantyuristy
4.8

Avantyuristy

, 2014
Avantyuristy
Russia / Romantic, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Avantyuristy
4.8
Avantyuristy - Trailer 1
Avantyuristy  Trailer 1

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Maks
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Katya
Denis Shvedov
Denis Shvedov
Andrey
Frida Cauchi
Museum Guide
Ivan De Battista
Museum Curator
Malcolm Ellul
Tommy
Director Konstantin Buslov
Writer Denis Rodimin, Yuliya Idlis
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 10 April 2014
Release date
10 April 2014 Russia Двадцатый Век Фокс, A Company 12+
10 April 2014 Belarus
9 May 2014 Estonia
10 April 2014 Kazakhstan
18 April 2014 Latvia
10 April 2014 Ukraine
2 May 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget 110,000,000 RUR
Worldwide Gross $1,632,301
Production AQ Films, Non-Stop Productions
Also known as
Avantyuristy, Avantūristi, Cuôc Phiêu Luu, Les Aventuriers, The Adventurers, Авантюристы, Цой и Цукерберг

Film rating

4.8
Rate 12 votes
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