Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
10 April 2014
Release date
|10 April 2014
|Russia
| Двадцатый Век Фокс, A Company
|12+
|10 April 2014
|Belarus
|
|
|9 May 2014
|Estonia
|
|
|10 April 2014
|Kazakhstan
|
|
|18 April 2014
|Latvia
|
|
|10 April 2014
|Ukraine
|
|
|2 May 2014
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
110,000,000 RUR
Worldwide Gross
$1,632,301
Production
AQ Films, Non-Stop Productions
Also known as
Avantyuristy, Avantūristi, Cuôc Phiêu Luu, Les Aventuriers, The Adventurers, Авантюристы, Цой и Цукерберг