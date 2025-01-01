Menu
Faults Movie Quotes

Ansel Fault is a fracture. It's a place where pressure builds until it releases
Ansel Terry, someday I will be a mountain. But for now, I am a fault.
