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Poster of 1,000 Times Good Night
7.0
1,000 Times Good Night - Trailer
Kinoafisha Films 1,000 Times Good Night
7.0

1,000 Times Good Night

, 2013
A Thousand Times Good Night
Norway, Ireland, Sweden / Drama / 18+
Trailers
Poster of 1,000 Times Good Night
7.0
1,000 Times Good Night - Trailer
1,000 Times Good Night  Trailer

Cast

Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau
Marcus
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Rebecca
Maria Doyle Kennedy
Maria Doyle Kennedy
Theresa
Chloë Annett
Jessica
Eve Macklin
Eve Macklin
Brian's Girlfriend
Denise McCormack
Lauryn Canny
Stephanie
Adrianna Cramer Curtis
Lisa
Larry Mullen Jr.
Tom
Mads Ousdal
Stig
Bush Moukarzel
Brian
Director Erik Poppe
Writer Kirsten Sheridan, Erik Poppe, Harald Rosenløw-Eeg
Composer Armand Amar
Cast and Crew

Film details

Country Norway / Ireland / Sweden
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2013
Online premiere 19 September 2013
World premiere 31 August 2013
Release date
28 May 2015 Argentina
27 November 2014 Australia
6 November 2014 Brazil
31 August 2013 Canada
1 May 2014 Denmark
29 April 2014 Estonia
2 May 2014 Finland
6 May 2015 France
26 March 2015 Greece
16 May 2014 Ireland
13 December 2014 Japan
8 January 2016 Mexico
24 July 2014 Netherlands
22 January 2015 New Zealand
19 September 2013 Norway
19 February 2015 Portugal
3 July 2014 South Korea
8 August 2014 Spain
18 July 2014 Sweden
28 March 2014 Turkey
24 October 2014 USA
Budget €5,284,200
Worldwide Gross $2,549,568
Production Paradox, Newgrange Pictures, Film i Väst
Also known as
Tusen ganger god natt, A Thousand Times Good Night, Mil veces buenas noches, Mil Vezes Boa Noite, 1,000 Times Good Night, Binlerce Kez İyi Geceler, De o mie de ori noapte bunã, Ezerszer is jó éjszakát!, L'épreuve, Mil vegades bona nit, Mille fois bonne nuit, Mille volte Buona notte, Po tysiąc razy dobranoc, Tausendmal gute Nacht, Tisucu puta laku noc, Tuhat kertaa hyvää yötä, Tuhat korda head ööd, Tūkstošreiz ar labu nakti, Tusen gånger god natt, Χίλιες φορές καληνύχτα, Тысячу раз «спокойной ночи», Хиляда пъти лека нощ, おやすみなさいを言いたくて, 一千次晚安, אלף פעמים לילה טוב, Thousand Times Goodnight

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb

Film Trailers

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1,000 Times Good Night - Trailer
1,000 Times Good Night Trailer
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Quotes

Rebecca I have to find a way to finish it.
Steph When will it be finished?
Rebecca I made a big mess out of our lives. I hope one day you'll be able to forgive me.
Steph It would actually be easier if you were dead. Then we could, we could all just be sad together.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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