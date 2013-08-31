|28 May 2015
|Argentina
|27 November 2014
|Australia
|6 November 2014
|Brazil
|31 August 2013
|Canada
|1 May 2014
|Denmark
|29 April 2014
|Estonia
|2 May 2014
|Finland
|6 May 2015
|France
|26 March 2015
|Greece
|16 May 2014
|Ireland
|13 December 2014
|Japan
|8 January 2016
|Mexico
|24 July 2014
|Netherlands
|22 January 2015
|New Zealand
|19 September 2013
|Norway
|19 February 2015
|Portugal
|3 July 2014
|South Korea
|8 August 2014
|Spain
|18 July 2014
|Sweden
|28 March 2014
|Turkey
|24 October 2014
|USA