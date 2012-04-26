Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2012
World premiere
26 April 2012
Release date
|7 November 2013
|Russia
| Люксор
|16+
|7 November 2013
|Belarus
|
|
|19 May 2014
|Germany
|
|12
|7 November 2013
|Kazakhstan
|
|
|26 April 2012
|Netherlands
|
|12
|20 September 2013
|USA
|
|NR
|7 November 2013
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$88,327
Production
Cinedigm Entertainment Group, Quartz Films, Oops Doughnuts Productions
Also known as
Jewtopia, Finding Ms. Right, Finding Ms. Right - Nur mit Lügen kommt man weiter, La femme idéale, Limtzo et ha'akhat, Ljubezen pod pretvezo, Procura-se a Mulher Perfeita, Una bugia per amore, Una novia muy especial, Żydowska narzeczona, За ознаками сумісності, По признакам совместимости