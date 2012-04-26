Menu
IMDb Rating: 4.5
Jewtopia

Jewtopia

Jewtopia 18+
Synopsis

A romantic comedy centered on a gentile who pretends to be Jewish in order to win the affection of his love interest.
Jewtopia - trailer in russian
Jewtopia  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2012
World premiere 26 April 2012
Release date
7 November 2013 Russia Люксор 16+
7 November 2013 Belarus
19 May 2014 Germany 12
7 November 2013 Kazakhstan
26 April 2012 Netherlands 12
20 September 2013 USA NR
7 November 2013 Ukraine
Worldwide Gross $88,327
Production Cinedigm Entertainment Group, Quartz Films, Oops Doughnuts Productions
Also known as
Jewtopia, Finding Ms. Right, Finding Ms. Right - Nur mit Lügen kommt man weiter, La femme idéale, Limtzo et ha'akhat, Ljubezen pod pretvezo, Procura-se a Mulher Perfeita, Una bugia per amore, Una novia muy especial, Żydowska narzeczona, За ознаками сумісності, По признакам совместимости
Director
Bryan Fogel
Cast
Jennifer Love Hewitt
Jennifer Love Hewitt
Crystal Reed
Crystal Reed
Jamie-Lynn Sigler
Jamie-Lynn Sigler
Peter Stormare
Peter Stormare
Christine Lakin
Christine Lakin
5.2
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Christian O'Connell I was watching TV last night; The Ten Commandments. Charlton Heston; what an actor.
Rabbi Schlomo Marx Not Jewish, you know.
Jewtopia - trailer in russian
Jewtopia Trailer in russian
Jewtopia - russian международный терйлер
Jewtopia Russian международный терйлер
