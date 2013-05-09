Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Peeples
Poster of Peeples
Рейтинги
5.4 IMDb Rating: 5.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Peeples

Peeples

Peeples 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Sparks fly when Wade Walker crashes the Peeples annual reunion in the Hamptons to ask for their precious daughter Grace's hand in marriage.
Peeples - trailer
Peeples  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2013
World premiere 9 May 2013
Release date
10 May 2013 Russia 12+
22 January 2014 Germany
10 May 2013 Kazakhstan
4 July 2013 Netherlands
9 May 2013 Sweden 15
9 May 2013 USA
10 May 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $9,307,166
Production 34th Street Films, Homegrown Pictures, Peeples Productions Inc.
Also known as
Peeples, Gabros gia klamata!, Mi, a söpredék, Oko w oko z teściem, Schwiegereltern inklusive, Špijuni, We the Peeples, Мы - семья Пиплз
Director
Tina Gordon
Cast
Craig Robinson
Craig Robinson
Kerry Washington
Kerry Washington
David Alan Grier
David Alan Grier
Cast and Crew
Similar films for Peeples
Accidental Family 4.8
Accidental Family (2021)
Puerto Ricans in Paris 5.6
Puerto Ricans in Paris (2015)
Jumping the Broom 5.7
Jumping the Broom (2011)
I Can Do Bad All By Myself 4.7
I Can Do Bad All By Myself (2009)
Why Did I Get Married? 6.5
Why Did I Get Married? (2007)
Little 5.6
Little (2019)
An Evening with Beverly Luff Linn 5.8
An Evening with Beverly Luff Linn (2018)
Coffee & Kareem 5.1
Coffee & Kareem (2020)
Boomerang 5.8
Boomerang (1992)
Praise This 5.9
Praise This (2023)
Hot Tub Time Machine 7.0
Hot Tub Time Machine (2010)
The Details 6.1
The Details (2011)

Film rating

5.4
Rate 12 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Peeples - trailer
Peeples Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more