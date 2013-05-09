Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2013
World premiere
9 May 2013
Release date
|10 May 2013
|Russia
|
|12+
|22 January 2014
|Germany
|
|
|10 May 2013
|Kazakhstan
|
|
|4 July 2013
|Netherlands
|
|
|9 May 2013
|Sweden
|
|15
|9 May 2013
|USA
|
|
|10 May 2013
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$15,000,000
Worldwide Gross
$9,307,166
Production
34th Street Films, Homegrown Pictures, Peeples Productions Inc.
Also known as
Peeples, Gabros gia klamata!, Mi, a söpredék, Oko w oko z teściem, Schwiegereltern inklusive, Špijuni, We the Peeples, Мы - семья Пиплз