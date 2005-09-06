Gamers playing a MMORPG based on the "Hellraiser" franchise find their lives endangered after being invited to a rave, the host of which intends to show them the truth behind the Cenobite mythos.
CountryUSA / Romania
Runtime1 hour 31 minutes
Production year2005
Online premiere14 June 2006
World premiere6 September 2005
Release date
6 September 2005
Russia
18+
17 February 2006
Brazil
15 February 2006
Germany
18 September 2007
Greece
6 September 2005
Kazakhstan
17 January 2006
Netherlands
6 September 2005
USA
6 September 2005
Ukraine
MPAAR
Budget$3,000,000
ProductionMiramax, Dimension Films, Neo Art & Logic
Also known as
Hellraiser: Hellworld, Gospodar pakla: Pakleni svijet, Gospodari pakla 8, Hellraiser - Hellworld, Hellraiser - Tromos sto diadyktio, Hellraiser 8, Hellraiser VIII, Hellraiser VIII: Hellworld, Hellraiser VIII: infierno.com, Hellraiser: hellworld.com, Hellraiser: infierno.com, Hellraiser: O kosmos tis Kolasis, Hellraiser: O Mundo do Inferno, Hellraiser: Pekelný svet, Hellraiser: Τρόμος στο διαδίκτυο, Hellworld: O Mundo do Inferno, Ma Đinh VIII: Thế Giới Địa Ngục, Põrgusigitis 8, Восставший из ада VIII: Адский мир, Господари пакла 8: Свет пакла, Повсталий з пекла VIII: Пекельний світ, Хелрейзър: Адски свят, हेलरेज़र हेलवर्ल्ड: नरक के खिलाड़ी, ヘルレイザー ヘルワールド