Poster of Hellraiser: Hellworld
4.6 IMDb Rating: 4.2
2 posters
Kinoafisha Films Hellraiser: Hellworld

Hellraiser: Hellworld

Hellraiser: Hellworld 18+
Synopsis

Gamers playing a MMORPG based on the "Hellraiser" franchise find their lives endangered after being invited to a rave, the host of which intends to show them the truth behind the Cenobite mythos.
Country USA / Romania
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2005
Online premiere 14 June 2006
World premiere 6 September 2005
Release date
6 September 2005 Russia 18+
17 February 2006 Brazil
15 February 2006 Germany
18 September 2007 Greece
6 September 2005 Kazakhstan
17 January 2006 Netherlands
6 September 2005 USA
6 September 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Production Miramax, Dimension Films, Neo Art & Logic
Also known as
Hellraiser: Hellworld, Gospodar pakla: Pakleni svijet, Gospodari pakla 8, Hellraiser - Hellworld, Hellraiser - Tromos sto diadyktio, Hellraiser 8, Hellraiser VIII, Hellraiser VIII: Hellworld, Hellraiser VIII: infierno.com, Hellraiser: hellworld.com, Hellraiser: infierno.com, Hellraiser: O kosmos tis Kolasis, Hellraiser: O Mundo do Inferno, Hellraiser: Pekelný svet, Hellraiser: Τρόμος στο διαδίκτυο, Hellworld: O Mundo do Inferno, Ma Đinh VIII: Thế Giới Địa Ngục, Põrgusigitis 8, Восставший из ада VIII: Адский мир, Господари пакла 8: Свет пакла, Повсталий з пекла VIII: Пекельний світ, Хелрейзър: Адски свят, हेलरेज़र हेलवर्ल्ड: नरक के खिलाड़ी, ヘルレイザー　ヘルワールド
Director
Rick Bota
Cast
Lance Henriksen
Lance Henriksen
Katheryn Winnick
Katheryn Winnick
Christopher Jacot
Khary Payton
Khary Payton
Henry Cavill
Henry Cavill
Cast and Crew
Film rating

4.6
Rate 15 votes
4.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
