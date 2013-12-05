Cast
Cast and Crew
Writer
Svyatoslav Savchenko, Konstantin Trofimov
Composer
Dmitriy Noskov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2013
World premiere
5 December 2013
Release date
|5 December 2013
|Russia
| КароПрокат
|16+
|5 December 2013
|Belarus
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|5 December 2013
|Kazakhstan
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|13 December 2013
|Lithuania
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|N-16
|5 December 2013
|Ukraine
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Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$4,222,736
Production
Enjoy Movies
Also known as
Ostrov vezeniya, Insula norocului, Lucky Island, Sėkmės sala, Veiksmes sala, Острів везіння, Остров везения