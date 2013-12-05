Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ostrov vezeniya
4.1
Ostrov vezeniya - Trailer 1
Kinoafisha Films Ostrov vezeniya
4.1

Ostrov vezeniya

, 2013
Ostrov vezeniya
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Ostrov vezeniya
4.1
Ostrov vezeniya - Trailer 1
Ostrov vezeniya  Trailer 1

Cast

Roman Yunusov
Roman Yunusov
Roma
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Lena
Anna Khilkevich
Anna Khilkevich
Yulya
Agnija Ditkovskytė
Agnija Ditkovskytė
Dasha
Dasha Astafieva
Aleksey Chumakov
Aleksey Chumakov
Yuliya Grishina
Ilya Kostyukov
Ilya Kostyukov
Boy at the ship
Mariya Kravtsova
Tatyana Orlova
Tatyana Orlova
Director Kirill Kozlov
Writer Svyatoslav Savchenko, Konstantin Trofimov
Composer Dmitriy Noskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
World premiere 5 December 2013
Release date
5 December 2013 Russia КароПрокат 16+
5 December 2013 Belarus
5 December 2013 Kazakhstan
13 December 2013 Lithuania N-16
5 December 2013 Ukraine
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $4,222,736
Production Enjoy Movies
Also known as
Ostrov vezeniya, Insula norocului, Lucky Island, Sėkmės sala, Veiksmes sala, Острів везіння, Остров везения

Film rating

4.1
Rate 25 votes
3.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3936 In the Comedy genre  1114 In films of Russia  753 In films of 2013  118

Film Trailers

All trailers
Ostrov vezeniya - Trailer 1
Ostrov vezeniya Trailer 1
Ostrov vezeniya - Trailer 2
Ostrov vezeniya Trailer 2
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ostrov vezeniya

What Men Do!
What Men Do! Comedy
2013, Russia
4.0
Dzhungli
Dzhungli Adventure, Comedy
2012, Russia
5.0
Nightmare Director, or School #5
Nightmare Director, or School #5 Comedy
2019, Ukraine
5.0
Prodyuser
Prodyuser Comedy, Crime
2019, Ukraine
4.0
Ya, Ty, Vin, Vona
Ya, Ty, Vin, Vona Comedy, Romantic
2018, Ukraine
5.0
Ніч Святого Валентина
Ніч Святого Валентина Comedy
2016, Ukraine
5.0
Konkursant. Smertonosnoe shou
Konkursant. Smertonosnoe shou Action
2016, Ukraine
6.0
Vlyublennye v Kiev
Vlyublennye v Kiev Romantic, Drama, Comedy
2011, Ukraine
7.0
Moms
Moms Comedy
2012, Russia
6.0
Vse o muzhchinakh
Vse o muzhchinakh Comedy
2016, Russia
5.0
Odnoklassnitsy
Odnoklassnitsy Comedy
2016, Russia
3.0
Life Goes On
Life Goes On Comedy
2017, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more