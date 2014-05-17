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Poster of Popugay Club
4.0
Kinoafisha Films Popugay Club
4.0

Popugay Club

, 2013
Popugay Club
Russia / Animation, Comedy, Family / 18+
Poster of Popugay Club
4.0

Cast

Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Anastasiya Zavorotnyuk
Anastasiya Zavorotnyuk
Viktor Loginov
Viktor Loginov
Mariya Kozhevnikova
Mariya Kozhevnikova
Vadim Galygin
Vadim Galygin
Tahir Mamedov
Tahir Mamedov
Garik Martirosyan
Garik Martirosyan
Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Parrot Sema
Pavel Volya
Pavel Volya
Yelena Borshchyova
Yelena Borshchyova
Zhanna Friske
Zhanna Friske
Director Vitaliy Mukhametzyanov
Writer Dmitriy Novoselov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
World premiere 17 May 2014
Release date
17 May 2014 Russia Централ Партнершип 12+
17 May 2014 Kazakhstan
17 May 2014 Ukraine
Production Comedy Club Production, WeiT Media
Also known as
Popugay Club, A Moscow Tale, The Parrot Club, Московская сказка, Попугай Club

Cartoon rating

4.0
Rate 14 votes
2.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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