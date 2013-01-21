Menu
IMDb Rating: 5.7
Afternoon Delight

Afternoon Delight

Afternoon Delight 18+
Afternoon Delight - trailer
Afternoon Delight  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2013
Online premiere 11 February 2015
World premiere 21 January 2013
Release date
21 January 2013 Russia 18+
30 August 2013 Australia
7 May 2015 Germany
28 March 2014 Great Britain
21 January 2013 Kazakhstan
30 August 2013 USA
21 January 2013 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $175,755
Production Whitewater Films, 72 Productions, Rincon Entertainment
Also known as
Afternoon Delight, Placeres vespertinos, As Delícias da Tarde, Délután is jó!, Desejos da Tarde, Love. Sex. Life., Öğle Keyfi, Popołudniowa igraszka, Sexe en après-midi, Σέξι νταντά, Полуденна млість, Полуденная нега, 午後3時の女たち
Director
Jill Soloway
Cast
Juno Temple
Josh Radnor
Jane Lynch
Kathryn Hahn
Keegan-Michael Key
Cast and Crew
6.0
5.7 IMDb
Afternoon Delight - trailer
Afternoon Delight Trailer
Afternoon Delight - fragment 2
Afternoon Delight Fragment 2
