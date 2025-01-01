Menu
Kinoafisha
Films
The Last Exorcism Part II
The Last Exorcism Part II Movie Quotes
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
Quotes
[first lines]
Cotton Marcus
There's a whole bunch of people out there who are definitely convinced that they are possessed.
[last lines]
Frank Merle
No. Nell, no!
