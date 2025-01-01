Menu
Kinoafisha Films My Awkward Sexual Adventure My Awkward Sexual Adventure Movie Quotes

My Awkward Sexual Adventure Movie Quotes

Gypsy the Stripper [looking at sandwich Julia pilfered from vending machine] You're going to eat that?
Rachel Stern [starting under her breath then audibly to a shout] You fucking little fucker, you did mean those things. I know, my God, I knew you did. Fuck you. Fuck you.
Jordan Abrams Fine. So fuck you.
Rachel Stern [yelling] Oh, fuck you harder. You don't even know what the fuck, you... Fuck you.
Jordan Abrams [yelling back] You f... You fucking little motherfucker. I'll fuckin' fuck you.
Rachel Stern [yelling with obscene gestures] You're a fuckin' fuck hard. Fuck you and fuck...
Jordan Abrams [yelling] Hey, you know what? Fuck you, you fuckstress. You fucking fuckstress.
Rachel Stern [yelling] You don't know how to fuck anything you fucking cocksucker. Fuck you. You fuck so bad.
Jordan Abrams [yelling] Fuck yourself, you fuuuuuck.
Rachel Stern [yelling] Fuck you.
Jordan Abrams [yelling] Fuuuuuuuuck.
