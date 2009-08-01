Country
Japan
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2009
Online premiere
10 October 2009
World premiere
1 August 2009
Release date
|14 August 2025
|Russia
| Экспонента
|20 April 2010
|Australia
|25 February 2011
|Finland
|9 June 2010
|France
|16 February 2010
|Germany
|12 February 2011
|Great Britain
|12 February 2011
|Ireland
|1 August 2009
|Japan
|21 August 2025
|Kazakhstan
|12+
|21 August 2025
|Kyrgyzstan
|12+
|13 August 2009
|South Korea
|16 July 2013
|Spain
|12 August 2009
|Switzerland
|17 January 2020
|Taiwan, Province of China
|13 October 2010
|USA
MPAA
PG
Worldwide Gross
$18,736,508
Production
Madhouse, Nippon Television Network (NTV), Kadokawa Shoten Publishing Co.
Also known as
Samâ Wôzu, Summer Wars, Guerras de Verão, Samâ uôzu, 夏日大作戰, Cuộc Chiến Mùa Hè, Gangha-ye Tabestani, Guerra Cibernética, Nyári háborúk, Sama Uozu, Samaa Uoozu, Suvesõjad, Vasaros karai, Летние войны, Літні війни, サマーウォーズ, 夏日大作战