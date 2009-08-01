Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Summer Wars
Poster of Summer Wars
Poster of Summer Wars
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.4
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Summer Wars

Summer Wars

Samâ uôzu
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A student tries to fix a problem he accidentally caused in OZ, a digital world, while pretending to be the fiancé of his friend at her grandmother's 90th birthday.
Summer Wars - trailer in russian
Summer Wars  trailer in russian
Country Japan
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2009
Online premiere 10 October 2009
World premiere 1 August 2009
Release date
14 August 2025 Russia Экспонента
20 April 2010 Australia
25 February 2011 Finland
9 June 2010 France
16 February 2010 Germany
12 February 2011 Great Britain
12 February 2011 Ireland
1 August 2009 Japan
21 August 2025 Kazakhstan 12+
21 August 2025 Kyrgyzstan 12+
13 August 2009 South Korea
16 July 2013 Spain
12 August 2009 Switzerland
17 January 2020 Taiwan, Province of China
13 October 2010 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $18,736,508
Production Madhouse, Nippon Television Network (NTV), Kadokawa Shoten Publishing Co.
Also known as
Samâ Wôzu, Summer Wars, Guerras de Verão, Samâ uôzu, 夏日大作戰, Cuộc Chiến Mùa Hè, Gangha-ye Tabestani, Guerra Cibernética, Nyári háborúk, Sama Uozu, Samaa Uoozu, Suvesõjad, Vasaros karai, Летние войны, Літні війни, サマーウォーズ, 夏日大作战
Director
Mamoru Hosoda
Mamoru Hosoda
Cast
Nanami Sakuraba
Nanami Sakuraba
Takahiro Yokokawa
Takahiro Yokokawa
Mieko Nobusawa
Mieko Nobusawa
Mutsumi Sasaki
Mutsumi Sasaki
Takashi Kobayashi
Takashi Kobayashi
Cast and Crew
Similar films for Summer Wars
The Boy and the Beast 7.9
The Boy and the Beast (2015)
Tenki no ko / Weathering With You 7.9
Tenki no ko / Weathering With You (2019)
Kaijuu no Kodomo 7.1
Kaijuu no Kodomo (2019)
The Garden of Words 7.6
The Garden of Words (2013)
Patema Inverted 7.5
Patema Inverted (2013)
The Wind Rises 7.7
The Wind Rises (2013)
Psychic School Wars 5.9
Psychic School Wars (2012)
Children Who Chase Lost Voices 7.5
Children Who Chase Lost Voices (2011)
Colorful 6.7
Colorful (2010)
Sword of the Stranger 7.8
Sword of the Stranger (2007)
Brave Story 6.7
Brave Story (2006)
Paprika 8.2
Paprika (2006)

Cartoon rating

7.0
Rate 17 votes
7.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Summer Wars - trailer in russian
Summer Wars Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more