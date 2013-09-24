Menu
Poster of In Harm's Way
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
2 posters
In Harm's Way

In Harm's Way

In Harm's Way 18+
Synopsis

A naval officer reprimanded after Pearl Harbor is later promoted to rear admiral and gets a second chance to prove himself against the Japanese.
Country USA
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 1965
Online premiere 24 September 2013
World premiere 5 April 1965
Release date
16 January 2024 Austria 16
13 May 1965 France
5 April 1965 Germany
6 April 1965 USA
Production Otto Preminger Films
Also known as
In Harm's Way, Primera victoria, Erster Sieg, Première victoire, A Primeira Vitória, De ongelooflijke overwinning, Ensi voitto, Första segern, Første seier, Første sejr, Harmo metodas, In calea primejdiei, Kötülük Yolları, Prima vittoria, Proti niki, Prva pobeda, Prva pobjeda, Razboi pe mare, Szemben az árral, Wojna o ocean, На пътя на опасността, По методу Харма, 危険な道, 火海情涛
Director
Otto Preminger
Cast
John Wayne
John Wayne
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Patricia Neal
Tom Tryon
Paula Prentiss
Cast and Crew
Film rating

7.3
14 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Commander Paul Eddington Old Rock of Ages, we've got ourselves another war. A gut bustin', mother-lovin' Navy war.
Stills
