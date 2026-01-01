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Poster of Silver Bears
6.1
Kinoafisha Films Silver Bears
6.1

Silver Bears

, 1978
Silver Bears
Great Britain / Crime, Comedy / 18+
Poster of Silver Bears
6.1

Cast

Michael Caine
Michael Caine
Doc Fletcher
Cybill Shepherd
Cybill Shepherd
Debbie Luckman
Louis Jourdan
Prince Gianfranco di Siracusa
Stéphane Audran
Shireen Firdausi
David Warner
David Warner
Agha Firdausi
Tom Smothers
Donald Luckman
Martin Balsam
Martin Balsam
Joe Fiore
Jay Leno
Albert Fiore
Tony Mascia
Marvin Skinner
Charles Gray
Charles Cook
Director Ivan Passer
Writer Paul Erdman, Peter Stone
Composer Claude Bolling
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1978
World premiere 3 June 1977
Release date
3 June 1977 Russia 12+
3 June 1977 Great Britain
3 June 1977 Kazakhstan
21 July 1978 USA
3 June 1977 Ukraine
MPAA PG
Production EMI Films, Raleigh Films
Also known as
Silver Bears, Buscadores de plata, Silber, Banken und Ganoven, $ilver Bear$, 30 silverpenningar, Az ezüst rejtélye, Banco à Las Vegas, De smartaste, De supersmarte, Dolares de plata, Fool's Gold, Gigantes de plata, Kuumaa rahaa, O Banco dos Trapaceiros, Os Banqueiros, Osos de plata, Plata negra, Sølvbjørnene, Srebrny interes, Traficantes de dinero, Uomini d'argento, Ένας έντιμος κομπιναδόρος, Ο ασημένιος κόνδορας, Οι ασημένιες αρκούδες, Серебряные медведи, Сребърни мечки, Сребърните мечки, 大老千与鳄鱼头, 银熊

Film rating

6.1
Rate 15 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Financial Mediator Well, that was undoubtedly the most appalling display of bad manners I've ever witnessed.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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