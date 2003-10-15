Menu
Russian
6.4 IMDb Rating: 6.4
Baby Boom

Baby Boom

Baby Boom 18+
Synopsis

The life of super-yuppie J.C. is thrown into turmoil when she inherits a baby from a distant relative.
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1987
Online premiere 15 October 2003
World premiere 17 September 1987
Release date
17 September 1987 Russia 12+
19 May 1988 Germany
10 November 1987 Great Britain
18 March 1988 Ireland PG
31 March 1988 Italy
26 March 1988 Japan G
17 September 1987 Kazakhstan
14 April 1988 Netherlands
17 December 1988 Thailand
30 October 1987 USA
17 September 1987 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $26,712,476
Production United Artists, Meyers/Shyer
Also known as
Baby Boom, ¿Quién llamó a la cigüeña?, Baby Boom - Eine schöne Bescherung, Kuka kutsui haikaran?, Baby, tú vales mucho, Bomba bébi, Hvem sendte storken?, Presente de Grego, Quem Chamou a Cegonha, Süper Anne, Бейби бум, Бэби-бум, 嬰兒炸彈, 赤ちゃんはトップレディがお好き
Director
Charles Shyer
Cast
Diane Keaton
Diane Keaton
Sam Shepard
Sam Shepard
Harold Ramis
Harold Ramis
Kristina Kennedy
Michelle Kennedy
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
