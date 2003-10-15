Country
USA
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
1987
Online premiere
15 October 2003
World premiere
17 September 1987
Release date
|17 September 1987
|Russia
|
|12+
|19 May 1988
|Germany
|
|
|10 November 1987
|Great Britain
|
|
|18 March 1988
|Ireland
|
|PG
|31 March 1988
|Italy
|
|
|26 March 1988
|Japan
|
|G
|17 September 1987
|Kazakhstan
|
|
|14 April 1988
|Netherlands
|
|
|17 December 1988
|Thailand
|
|
|30 October 1987
|USA
|
|
|17 September 1987
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Worldwide Gross
$26,712,476
Production
United Artists, Meyers/Shyer
Also known as
Baby Boom, ¿Quién llamó a la cigüeña?, Baby Boom - Eine schöne Bescherung, Kuka kutsui haikaran?, Baby, tú vales mucho, Bomba bébi, Hvem sendte storken?, Presente de Grego, Quem Chamou a Cegonha, Süper Anne, Бейби бум, Бэби-бум, 嬰兒炸彈, 赤ちゃんはトップレディがお好き