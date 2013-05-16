Menu
6.3 IMDb Rating: 5.6
The Bling Ring

The Bling Ring

The Bling Ring 18+
Synopsis

Inspired by actual events, a group of fame-obsessed teenagers use the internet to track celebrities' whereabouts in order to rob their homes.
Country USA / Great Britain / France / Germany / Japan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
Online premiere 21 June 2013
World premiere 16 May 2013
Release date
4 July 2013 Russia Парадиз 16+
14 November 2013 Argentina
8 August 2013 Australia
4 July 2013 Belarus
16 August 2013 Brazil
21 June 2013 Canada
11 July 2013 Denmark
19 July 2013 Estonia
12 June 2013 France
14 August 2013 Germany
5 July 2013 Great Britain
12 September 2013 Greece
5 July 2013 Ireland
26 September 2013 Italy
4 July 2013 Kazakhstan
31 July 2013 Netherlands
6 September 2013 Norway
5 September 2013 South Korea
11 October 2013 Spain
21 June 2013 USA
4 July 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $20,165,000
Production American Zoetrope, FilmNation Entertainment, NALA Films
Also known as
The Bling Ring, Bling Ring, Adoro la fama, Ladrones de la Fama, Bling Ring: A Gangue de Hollywood, Bling Ring: O Gangue de Hollywood, Buringu Ringu, Elitinis jaunimas, Hotii de celebritate, Izredzētie, Le Bling Ring, Lopom a sztárom, Oi ypoptoi forousan goves, Pırıltılı Hayatlar, Siêu Trộm Tuổi Teen, The bling ring: lladres de famosos, Οι ύποπτοι φορούσαν γόβες, Блясък, Елітне суспільство, Элитное общество, ブリングリング, 星光大盜
Director
Sofia Coppola
Sofia Coppola
Cast
Emma Watson
Emma Watson
Leslie Mann
Leslie Mann
Taissa Farmiga
Taissa Farmiga
Erin Daniels
Gavin Rossdale
6.3
5.6 IMDb
