Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Chosen One
6.8
Kinoafisha Films The Chosen One
6.8

The Chosen One

, 1982
Izbrannye
USSR, Colombia / Drama / 18+
Poster of The Chosen One
6.8

Cast

Leonid Filatov
Leonid Filatov
Mister B.K.
Tatyana Drubich
Tatyana Drubich
Olga Rios
Raúl Cervántes
Gabriel
Santiago García
doktor Fausto
Amparo Grisales
Mercedes
Rodrigo Pardo
Fritz
Carl West
Muir
Luis de Zulueta
bankir Laines
Lina Botero
doch Lainesa
Aleksandr Porokhovshchikov
Aleksandr Porokhovshchikov
Linding
Director Sergey Solovyov
Writer Alfonso López Michelsen, Sergey Solovyov
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Colombia
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1982
World premiere 7 February 1983
Release date
1 April 1983 Russia
7 February 1983 USSR
Production Dinavisión, Mosfilm, Producciones Casablanca
Also known as
Izbrannye, Избранные, Elegia, Les Elus, Los elegidos, The Chosen Ones

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Chosen One

Direct Heiress
Direct Heiress Drama, Family
1982, USSR
6.0
One Hundred Days After Childhood
One Hundred Days After Childhood Family, Romantic, Drama
1975, USSR
7.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
2008, Russia
6.0
Stantsionnyy smotritel
Stantsionnyy smotritel Drama
1972, USSR
7.0
Yegor Bulychyov and Others
Yegor Bulychyov and Others Drama
1971, USSR
6.0
Odnoklassniki
Odnoklassniki Drama
2010, Russia
5.0
Tender Age
Tender Age Drama
2000, Russia
7.0
Three Sisters
Three Sisters Drama
1994, Germany / Russia
4.0
Family Happiness
Family Happiness Drama
1969, USSR
7.0
2-Assa-2
2-Assa-2 Comedy, Drama
2009, Russia
5.0
Assa
Assa History, Romantic, Musical, Drama
1987, USSR
7.0
Guard Me, My Talisman
Guard Me, My Talisman Drama
1986, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more