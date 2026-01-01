Similar films for The Chosen One
Direct Heiress Drama, Family
1982, USSR
6.0
One Hundred Days After Childhood Family, Romantic, Drama
1975, USSR
7.0
Anna Karenina Drama
2008, Russia
6.0
Stantsionnyy smotritel Drama
1972, USSR
7.0
Yegor Bulychyov and Others Drama
1971, USSR
6.0
Odnoklassniki Drama
2010, Russia
5.0
Tender Age Drama
2000, Russia
7.0
Three Sisters Drama
1994, Germany / Russia
4.0
Family Happiness Drama
1969, USSR
7.0
2-Assa-2 Comedy, Drama
2009, Russia
5.0
Assa History, Romantic, Musical, Drama
1987, USSR
7.0
Guard Me, My Talisman Drama
1986, USSR
6.0