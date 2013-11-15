Menu
Poster of The Hunger Games: Catching Fire
7.6 IMDb Rating: 7.5
Kinoafisha Films The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Catching Fire 18+
Synopsis

Katniss Everdeen and Peeta Mellark become targets of the Capitol after their victory in the 74th Hunger Games sparks a rebellion in the Districts of Panem.
The Hunger Games: Catching Fire - russian teaser-trailer
The Hunger Games: Catching Fire  russian teaser-trailer
Country USA
Runtime 2 hours 22 minutes
Production year 2013
Online premiere 21 November 2013
World premiere 15 November 2013
Release date
21 November 2013 Russia Вольга 16+
21 November 2013 Argentina
21 November 2013 Armenia
21 November 2013 Australia
13 December 2013 Bangladesh
21 November 2013 Belarus
27 November 2013 Belgium
15 November 2013 Brazil
22 November 2013 Bulgaria
28 November 2013 Cambodia
22 November 2013 Canada
21 November 2013 Chile
21 November 2013 China
20 November 2013 Croatia
21 November 2013 Czechia
22 November 2013 Denmark
21 November 2013 Dominican Republic
20 November 2013 Egypt
22 November 2013 Estonia
20 November 2013 Finland
27 November 2013 France
21 November 2013 Georgia
21 November 2013 Germany
22 November 2013 Great Britain
27 November 2013 Greece
21 November 2013 Hong Kong
21 November 2013 Hungary
22 November 2013 Iceland
6 December 2013 India
22 November 2013 Indonesia
22 November 2013 Ireland
21 November 2013 Israel
27 November 2013 Italy
27 December 2013 Japan
20 November 2013 Kazakhstan
21 November 2013 Kuwait
21 November 2013 Lebanon
22 November 2013 Lithuania
21 November 2013 Malaysia
22 November 2013 Mexico
20 November 2013 Netherlands
21 November 2013 New Zealand
28 November 2013 North Macedonia
22 November 2013 Norway
22 November 2013 Pakistan
21 November 2013 Peru
21 November 2013 Philippines
22 November 2013 Poland
28 November 2013 Portugal
22 November 2013 Romania
21 November 2013 Singapore
21 November 2013 Slovakia
21 November 2013 Slovenia
21 November 2013 South Africa
21 November 2013 South Korea
22 November 2013 Spain
20 November 2013 Sweden
21 November 2013 Switzerland
22 November 2013 Taiwan
21 November 2013 Thailand
22 November 2013 Turkey
22 November 2013 USA
21 November 2013 Ukraine
21 November 2013 Uruguay
22 November 2013 Venezuela
27 November 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $865,011,746
Production Color Force, Lionsgate
Also known as
The Hunger Games: Catching Fire, Los juegos del hambre: En llamas, Голодные игры: И вспыхнет пламя, Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, Aclıq oyunları: Alov yanacaq, Az éhezők viadala: Futótűz, Bada spēles: Spēle ar uguni, Bado žaidynės. Ugnies medžioklė, Catching Fire, Đấu Trường Sinh Tử 2: Bắt Lửa, Die Tribute von Panem - Catching Fire, En llamas: Los juegos del hambre, Hangâ Gêmu 2, Hry o život: Skúška ohňom, Hunger Games : L'Embrasement, Hunger Games: Catching Fire, The, Hunger Games: L'embrasement, Hunger Games: La ragazza di fuoco, Hunger Games: Vražedná pomsta, Hungurleikarnir: Eldar kvikna, Igre gladi: Plamen, Igre lakote: Kruto mascevanje, Igrzyska śmierci 2, Igrzyska śmierci 2: Pierścień ognia, Igrzyska śmierci: W kręgu ognia, Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, Jocurile foamei: Sfidarea, Jogos Vorazes: Em Chamas, Mis'hakei ha'ra'av: hitlak'hout, Näljamängud: Lahvatab leek, Nälkäpeli - Vihan liekit, Nälkäpeli: Vihan liekit, Ochlik o'yinlari: Olovni tutish, Shimshilis tamashebi 2, The Hunger Games 2, The Hunger Games II, The Hunger Games: Em Chamas, The Hunger Games: Fotia, The Hunger Games: Φωτιά, The Idiom, Αγώνες πείνας: Φωτιά, Аштық ойындары: Тұтанған от, Галодныя гульні: і ўспыхне полымя, Голодні ігри: У вогні, Игре глади: Лов на ватру, Игрите на глада: Възпламеняване, ハンガー・ゲーム2, 燃烧的女孩, 飢餓遊戲：星火燎原, 饥饿游戏 第二部, 饥饿游戏2：星火燎原
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Josh Hutcherson
Josh Hutcherson
Liam Hemsworth
Liam Hemsworth
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Sam Claflin
Sam Claflin
7.6
7.5 IMDb
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 22/11/2013 - 08:17:20

У Китнис примерно такая мордашка, пардон, лицо в фильме, слёзку бы еще добавить.
Ну как, как… Read more…
parkinson 2 April 2015, 12:51
в конце концов посмотрел эту часть. вроде все было ничего, но вот как увидел во 2-ой половине фильма несостыковку, так прям до сих пор меня это… Read more…
Quotes
Peeta Mellark Katniss, I don't... I don't know kind of deals you made with Haymitch, but he made me promises too.
[Pulls off the necklace from around his neck]
Peeta Mellark If you die, and I live, I'd have nothing. Nobody else that I care about.
Katniss Everdeen Peeta.
Peeta Mellark It's different for you. Your family needs you.
[Opens locket to reveal three pictures - Gale, Prim, and her Mother]
Peeta Mellark You have to live. For them.
Katniss Everdeen What about you?
Peeta Mellark Nobody needs me.
Katniss Everdeen I do. I need you.
