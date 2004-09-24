Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chloe in the Afternoon
Poster of Chloe in the Afternoon
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Chloe in the Afternoon

Chloe in the Afternoon

L'amour l'après-midi 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Though he has an adoring wife, a bourgeois man is still tempted to pursue other women.
Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1972
World premiere 1 September 1972
Release date
24 September 2004 Brazil
1 September 1972 France
MPAA R
Worldwide Gross $3,520
Production Les Films du Losange
Also known as
L'amour l'après-midi, Love in the Afternoon, Die Liebe am Nachmittag, Ahava Ahar Ha-Tzohora'im, Älska på eftermiddan, Amor à Tarde, Chloe in the Afternoon, El amor a la hora de la siesta, El amor después del mediodía, El amor en la tarde, Kærlighed om eftermiddagen, Kärlek på eftermiddagen, Kjærlighet om ettermiddagen, L'amore il pomeriggio, L'amour, l'après-midi, Liefde na de middag, Ljubav poslijepodne, Miłość po południu, O Amor às Três da Tarde, Öğleden Sonra Aşk, Rakkaus iltapäivällä, Six Contes Moraux VI: L'amour l'après-midi, Six Moral Tales VI: Love in the Afternoon, Szerelem délután, Ο έρωτας το απόγευμα, Кохання пообіді, Любовь после полудня, 午后之爱, 午後之戀, 愛の昼下がり, 愛の昼下り
Director
Éric Rohmer
Éric Rohmer
Cast
Bernard Verley
Zouzou
Françoise Verley
Daniel Ceccaldi
Malvina Penne
Cast and Crew
Similar films for Chloe in the Afternoon
The Green Ray 7.7
The Green Ray (1986)
The Aviator's Wife 7.2
The Aviator's Wife (1980)
A Tale of Winter 7.2
A Tale of Winter (1992)
My Night at Maud's 6.7
My Night at Maud's (1969)
The Marquise of O 6.5
The Marquise of O (1976)
Claire's Knee 7.4
Claire's Knee (1970)
La Collectionneuse 7.3
La Collectionneuse (1967)
Pauline at the Beach 7.4
Pauline at the Beach (1982)
A Summer's Tale 7.6
A Summer's Tale (1996)
A Tale of Springtime 7.1
A Tale of Springtime (1990)
Le Beau Mariage 6.9
Le Beau Mariage (1982)
Boyfriends and Girlfriends 7.4
Boyfriends and Girlfriends (1987)

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Frédéric [voice over] That's why I love the city. People come into view, then vanish. You don't see them grow old. What makes the streets of Paris so fascinating is the constant yet fleeting presence of women whom I'm almost certain never to see again. It's enough that they're there, indifferent, conscious of their charm, happy to test its affect on me, as I test mine on them, by tacit agreement, without even the subtlest smile or glance. I feel their seductive power without giving in to it. This doesn't estrange me from Hélène. Far from it. I tell myself these passing beauties are simply an extension of my wife's beauty. They enrich her beauty and receive some of hers in return. She's the guarantee of the world's beauty and vice versa. When I embrace Hélène, I embrace all women.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more