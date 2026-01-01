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Poster of Switching Channels
5.9
Kinoafisha Films Switching Channels
5.9

Switching Channels

, 1988
Switching Channels
USA / Crime, Comedy / 18+
Poster of Switching Channels
5.9

Cast

Burt Reynolds
Burt Reynolds
John L. Sullivan IV
Christopher Reeve
Christopher Reeve
Blaine Bingham
Ned Beatty
Roy Ridnitz
Henry Gibson
Ike Roscoe
George Newbern
Siegenthaler
Kathleen Turner
Kathleen Turner
Christy Colleran
Al Waxman
Berger
Ken James
Warden Terwilliger
Barry Flatman
Zaks
Ted Simonett
Tillinger
Director Ted Kotcheff
Writer Ben Hecht, Charles MacArthur, Jonathan Reynolds
Composer Michel Legrand
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1988
World premiere 4 March 1988
Release date
4 March 1988 Russia 16+
2 September 1988 Denmark 7
8 September 1988 Germany
4 March 1988 Kazakhstan
5 March 1988 USA
4 March 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $9,129,999
Production Tri-Star Pictures, Switching Channels Inc.
Also known as
Switching Channels, Scoop, Cambio marito, Eine Frau steht ihren Mann, Erotika kyklomata, Heta nyheter, Hete nyheter, Interferencias, Interferències, Kanavat sekaisin, Linhas Trocadas, Sin censura, Switch - Eine Frau räumt auf, Szemenszedett szenzáció, Teknisk uheld, Troca de Maridos, Ukljucujemo se u program, Za kamerą, Ερωτικά κυκλώματα, Переключая каналы, Смяна на каналите, 핫 뉴스, スイッチング・チャンネル, 頭條大新聞, Přepnout na život, The Order - Der letzte Auftrag

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

The Governor He's pardoned.
Roy Ridnitz You can't do that!
The Governor Yes I can. He's pardoned, and he's pardoned, and she's pardoned and you're not!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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