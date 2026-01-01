|3 December 1981
|Russia
|12+
|25 March 1982
|Argentina
|ATP
|1 January 1982
|Australia
|22 February 1982
|Brazil
|1 April 1982
|Colombia
|29 March 1982
|Denmark
|9 April 1982
|Finland
|K-16
|7 April 1982
|France
|23 April 1982
|Germany
|25 February 1982
|Great Britain
|13 May 1982
|Hong Kong
|14 May 1982
|Ireland
|16 April 1982
|Italy
|10 April 1982
|Japan
|3 December 1981
|Kazakhstan
|24 June 1982
|Mexico
|8 April 1982
|Netherlands
|1 April 1982
|Portugal
|28 March 1982
|Spain
|7 April 1982
|Sweden
|25 December 1981
|USA
|3 December 1981
|Ukraine