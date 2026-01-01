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Poster of Reds
7.3
Kinoafisha Films Reds
7.3

Reds

, 1981
Reds
USA / History, Biography, Drama / 18+
Poster of Reds
7.3

Synopsis

A radical American journalist becomes involved with the Communist revolution in Russia and hopes to bring its spirit and idealism to the United States.

Cast

Warren Beatty
Warren Beatty
John Reed
Diane Keaton
Diane Keaton
Louise Bryant
Edward Herrmann
Max Eastman
Jerzy Kosinski
Grigory Zinoviev
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Eugene O'Neill
Paul Sorvino
Paul Sorvino
Louis Fraina
Maureen Stapleton
Maureen Stapleton
Emma Goldman
Nicolas Coster
Paul Trullinger
M. Emmet Walsh
M. Emmet Walsh
Speaker - Liberal Club
Ian Wolfe
Mr. Partlow
Director Warren Beatty
Writer Warren Beatty, Trevor Griffiths
Composer Stephen Sondheim
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 14 minutes
Production year 1981
World premiere 3 December 1981
Release date
3 December 1981 Russia 12+
25 March 1982 Argentina ATP
1 January 1982 Australia
22 February 1982 Brazil
1 April 1982 Colombia
29 March 1982 Denmark
9 April 1982 Finland K-16
7 April 1982 France
23 April 1982 Germany
25 February 1982 Great Britain
13 May 1982 Hong Kong
14 May 1982 Ireland
16 April 1982 Italy
10 April 1982 Japan
3 December 1981 Kazakhstan
24 June 1982 Mexico
8 April 1982 Netherlands
1 April 1982 Portugal
28 March 1982 Spain
7 April 1982 Sweden
25 December 1981 USA
3 December 1981 Ukraine
MPAA PG
Budget $32,000,000
Worldwide Gross $40,383,348
Production Barclays Mercantile Industrial Finance, JRS Productions
Also known as
Reds, Crveni, Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit, Rojos, Adoomim, Červení, Comrades, Czerwoni, John Reed: The Ten Days That Shook the World, Krasnye, Les rouges, Oi kokkinoi, Phóng Viên Reed, Punaiset, Raudonieji, Reds - Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit, Reds: The John Reed Story, Rezzu, Roşii, Rudí, Vörösök, Οι κόκκινοι, Красные, Червените, Червоні, レッズ, 烽火赤焰万里情, 烽火赤焰萬里情, 赤色分子, The John Reed and Louise Bryant Story

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Quotes

Emma Goldman I think voting is the opium of the masses in this country. Every four years you deaden the pain.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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