Cast
Stanislav Ianevski
Bernhardt
Melanie Walters
Helen Roberts
Cast and Crew
Director
Amit Gupta
Writer
Amit Gupta, Owen Sheers
Composer
Mark Bradshaw
Film details
Country
Germany / Great Britain
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2011
Online premiere
25 November 2011
World premiere
25 November 2011
Release date
|25 November 2011
|Great Britain
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Worldwide Gross
$68,548
Production
Big Rich Films, Film Agency for Wales, SquareOne Entertainment
Also known as
Resistance, Kháng Cự, Resistance - England has fallen, Resistencia, Resistència, Vastupanu, W cieniu wroga, Сопротивление