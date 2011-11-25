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Poster of Resistance
4.9
Resistance - Trailer
Kinoafisha Films Resistance
4.9

Resistance

, 2011
Resistance
Germany, Great Britain / Thriller, Drama, War / 18+
Trailers
Poster of Resistance
4.9
Resistance - Trailer
Resistance  Trailer

Synopsis

In 1944 a group of women in an isolated Welsh village wake up to discover all of the their husbands have mysteriously vanished.

Cast

Michael Sheen
Michael Sheen
Tommy Atkins
Kimberley Nixon
Bethan
Andrea Riseborough
Andrea Riseborough
Sarah
Iwan Rheon
Iwan Rheon
George
Stanislav Ianevski
Bernhardt
Tom Wlaschiha
Tom Wlaschiha
Albrecht
Kimberley Nixon
Kimberley Nixon
Bethan
Alexander Dreymon
Alexander Dreymon
Steiner
Tomos Eames
Tomos Eames
Tom Lewis
Anatole Taubman
Anatole Taubman
Sebald
Melanie Walters
Helen Roberts
Sharon Morgan
Maggie
Director Amit Gupta
Writer Amit Gupta, Owen Sheers
Composer Mark Bradshaw
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2011
Online premiere 25 November 2011
World premiere 25 November 2011
Release date
25 November 2011 Great Britain
Worldwide Gross $68,548
Production Big Rich Films, Film Agency for Wales, SquareOne Entertainment
Also known as
Resistance, Kháng Cự, Resistance - England has fallen, Resistencia, Resistència, Vastupanu, W cieniu wroga, Сопротивление

Film rating

4.9
Rate 10 votes
4.9 IMDb

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Resistance - Trailer
Resistance Trailer
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