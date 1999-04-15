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Poster of An Ideal Husband
6.3
Kinoafisha Films An Ideal Husband
6.3

An Ideal Husband

, 1999
An Ideal Husband
USA, Great Britain / Comedy, Romantic / 18+
Poster of An Ideal Husband
6.3

Cast

Cate Blanchett
Cate Blanchett
Gertrude
Minnie Driver
Minnie Driver
Mabel
Rupert Everett
Rupert Everett
Lord Goring
Julianne Moore
Julianne Moore
Mrs Cheveley
Jeremy Northam
Jeremy Northam
John Wood
John Wood
Lord Caversham
Peter Vaughan
Phipps
Ben Pullen
Ben Pullen
Tommy Trafford
Marsha Fitzalan
Countess
Lindsay Duncan
Lindsay Duncan
Lady Markby
Neville Phillips
Mason
Director Oliver Parker
Writer Oscar Wilde, Oliver Parker
Composer Charlie Mole
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1999
World premiere 15 April 1999
Release date
16 April 1999 Russia 12+
23 December 1999 Germany
16 April 1999 Great Britain
16 April 1999 Kazakhstan
9 August 2001 Poland
11 June 1999 Portugal
14 January 2000 Spain
15 April 1999 USA
16 April 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $18,542,974
Production Arts Council of England, Fragile Films, Pathé Pictures International
Also known as
An Ideal Husband, Un esposo ideal, Un mari idéal, Den ideelle mand, Den perfekte ektemann, Ein perfekter Ehemann, En idealisk äkta man, Eszményi férj, Ideaalne abikaasa, İdeal Bir Koca, Idealni mož, Idealny mąż, Idealus vyras, Ihanneaviomies, O Marido Ideal, Sotul ideal, Um Marido Ideal, Un marido ideal, Un marito ideale, Ένας ιδανικός σύζυγος, Идеалният мъж, Идеальный муж, Ідеальний чоловік, 情人搭錯線, 理想の結婚, Ideálny manžel, 理想夫君

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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