ProductionArts Council of England, Fragile Films, Pathé Pictures International
Also known as
An Ideal Husband, Un esposo ideal, Un mari idéal, Den ideelle mand, Den perfekte ektemann, Ein perfekter Ehemann, En idealisk äkta man, Eszményi férj, Ideaalne abikaasa, İdeal Bir Koca, Idealni mož, Idealny mąż, Idealus vyras, Ihanneaviomies, O Marido Ideal, Sotul ideal, Um Marido Ideal, Un marido ideal, Un marito ideale, Ένας ιδανικός σύζυγος, Идеалният мъж, Идеальный муж, Ідеальний чоловік, 情人搭錯線, 理想の結婚, Ideálny manžel, 理想夫君