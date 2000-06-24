Menu
Poster of The Adventures of Rocky & Bullwinkle
4.7 IMDb Rating: 4.3
Kinoafisha Films The Adventures of Rocky & Bullwinkle

The Adventures of Rocky & Bullwinkle

The Adventures of Rocky & Bullwinkle 18+
Synopsis

When enemies Boris, Natasha and Fearless leader escape into the real world with a nefarious scheme, Rocky & Bullwinkle do the same and team up with a young F.B.I. agent to stop the trio.
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2000
Online premiere 4 January 2001
World premiere 24 June 2000
Release date
24 June 2000 Russia 12+
11 January 2001 Australia
30 June 2000 Belgium AL
13 October 2000 Brazil L
4 January 2001 Czechia U
22 November 2000 France
9 February 2001 Great Britain U
16 November 2000 Hong Kong
5 February 2001 Ireland
21 March 2001 Israel
20 July 2001 Italy
24 June 2000 Kazakhstan
20 October 2000 Mexico
4 January 2001 New Zealand
11 May 2001 Poland
23 February 2001 Portugal
6 October 2000 Spain
30 June 2000 USA
24 June 2000 Ukraine
MPAA PG
Budget $76,000,000
Worldwide Gross $35,134,820
Production Capella International, KC Medien, Tribeca Productions
Also known as
The Adventures of Rocky and Bullwinkle, The Adventures of Rocky & Bullwinkle, Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, As Aventuras de Alceu e Dentinho, As Aventuras de Rocky e Bullwinkle, Aventurile lui Rocky si Bullwinkle, Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkle, Le avventure di Rocky e Bullwinkle, Les aventures de Rocky & Bullwinkle, Les aventures de Rocky et Bullwinkle, Les aventures de Rocky i Bullwinkle, Rocky & Bullwinkle på eventyr, Rocky és Bakacsin kalandjai, Rocky i Bullwinkle, Rocky i łoś Superktoś, Rocky och Bullwinkle på äventyr, Rocky ve Bullwinkle'in Maceraları, Rockyn ja Bullwinklen seikkailut, Rokio ir Bulvinkio nuotykiai, The Rocky & Bullwinkle Movie, The Rocky and Bullwinkle Movie, Treles peripeteies sti Loxolandi, Τρελές περιπέτειες στη Λοξολάνδη, Τρελές περιπέτειες των Rocky & Bullwinkle, Пригоди Роккі та Бульвінкля, Приключения Рокки и Буллвинкля, Приключенията на Роки и Булуинкъл, ロッキー＆ブルウィンクル, 鹿兄鼠弟
Director
Des McAnuff
Cast
Rene Russo
Rene Russo
Jason Alexander
Jason Alexander
Piper Perabo
Piper Perabo
Randy Quaid
Randy Quaid
Robert De Niro
Robert De Niro
Cast and Crew
Quotes
Fearless Leader There has never been a way to actually destroy a cartoon character until now.
Pottsylvanian scientist What about that movie Roger Rabbit?
Fearless Leader SHUT UP! THIS IS TOTALLY DIFFERENT!
[pauses]
Fearless Leader There has never been a way to actually destroy a cartoon character until now.
