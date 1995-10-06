Menu
6.4 IMDb Rating: 6.3
Assassins

Assassins 18+
Synopsis

Professional hit-man Robert Rath wants to fulfill a few more contracts before retiring but unscrupulous ambitious newcomer hit-man Miguel Bain keeps killing Rath's targets.
Country USA / France
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1995
World premiere 6 October 1995
Release date
6 October 1995 Russia 16+
26 October 1995 Australia
26 October 1995 Brazil
4 January 1996 Czechia 15+
1 November 1995 France
26 October 1995 Germany
6 October 1995 Great Britain
1 December 1995 Greece
25 January 1996 Hungary
6 October 1995 Ireland
4 January 1999 Italy
6 October 1995 Kazakhstan
2 November 1995 Netherlands
25 January 1996 Slovakia 15
25 November 1995 South Korea 18
30 October 1995 Spain
6 October 1995 USA
6 October 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $30,303,072
Production Warner Bros., Silver Pictures, Donner/Shuler-Donner Productions
Also known as
Assassins, Asesinos, Assassinos, Assassins - Die Killer, Atentatori, Moordenaars, 刺客戰場, Ammattitappajat, Asasini, Assassins - lejemordere, Bérgyilkosok, Day of Reckoning, Dödligt möte, I ora ton ekteleston, Leiemordere, Mkvlelebi, Nájemní vrazi, Nayemnyye ubiytsy, Những Kẻ Ám Sát, Profesionalec, Profid, Suikast Çemberi, Zabijaci, Zabójcy, Žudikai, Η ώρα των εκτελεστών, Атентатори, Наёмные убийцы, Наймані вбивці, 刺客战场, 暗殺者
Director
Richard Donner
Richard Donner
Cast
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Julianne Moore
Julianne Moore
Anatoli Davydov
Muse Watson
Quotes
Electra Once upon a time, there was this little sparrow, who while flying south for the winter froze solid and fell to the ground. And then to make matters worse the cow crapped on him, but the manure was all warm and it defrosted him. So there he is, he's warm and he's happy to be alive and he starts to sing. A hungry cat comes along and he clears off the manure and he looks at the little bird and then he eats him. And the moral of the story is this: everyone who craps on you is not necessarily your enemy, and everyone who gets you out of crap is not necessarily your friend, and if you're warm and happy no matter where you are you should just keep your big mouth shut.
Stills
