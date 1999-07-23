Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dick
6.3
Kinoafisha Films Dick
6.3

Dick

, 1999
Dick
USA, Canada, France / Comedy / 18+
Poster of Dick
6.3

Synopsis

Two girls wander away from a White House tour and meet President Nixon.

Cast

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Betsy Jobs
Michelle Williams
Michelle Williams
Arlene Lorenzo
Dan Hedaya
Dan Hedaya
Dick
Will Ferrell
Will Ferrell
Bob Woodward
Bruce McCulloch
Carl Bernstein
Jim Brewer
John Dean
Teri Garr
Teri Garr
Helen Lorenzo
Harry Shearer
Harry Shearer
G. Gordon Liddy
Dave Foley
Bob Haldeman
Ana Gasteyer
Rose Mary Woods
Director Andrew Fleming
Writer Andrew Fleming, Sheryl Longin
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1999
Online premiere 10 February 2000
World premiere 23 July 1999
Release date
23 July 1999 Russia 16+
17 February 2000 Australia M
2 December 1999 Germany
23 June 2000 Italy
23 July 1999 Kazakhstan
4 August 1999 USA
23 July 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $6,263,240
Production Canal+, Columbia Pictures, Pacific Western
Also known as
Dick, Aventuras en la Casa Blanca, Aventuras na Casa Branca, Aventuri la Casa Alba, Dick - Les coulisses de la présidence, Dick: Beyaz Saray'da Olay Var, Dick: The Unmaking of the President, Fruska Gate, Ich liebe Dick, Le ragazze della Casa Bianca, Perdidas na Casa Branca, Pressan tytöt, The Unmaking of the President, Todas as Garotas do Presidente, Дик, Подруги президента, Тајне саветнице, キルスティン・ダンストの大統領に気をつけろ！, 白宮也瘋狂, 搞怪总统, 白宫也疯狂, キルスティン・ダンストの 大統領に気をつけろ！

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Arlene Lorenzo I hate Dick! It was stupid of me to fall in love with Dick. What was I thinking? Dick just disgusts me now.
Betsy Jobs You know, Arlene, Dick meant a lot to me too. But I've been thinking - you can't let Dick run your life!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dick

Bring It On
Bring It On Sport, Comedy
2000, USA
6.0
Get Over It
Get Over It Romantic, Comedy
2001, USA
5.0
Fight for Your Right Revisited
Fight for Your Right Revisited Short, Musical
2011, USA
8.0
Saved!
Saved! Drama, Comedy
2004, USA
6.0
Buying the Cow
Buying the Cow Comedy, Romantic
2002, USA
5.0
The Rules of Attraction
The Rules of Attraction Comedy
2002, USA / Germany
6.0
Crazy/Beautiful
Crazy/Beautiful Drama, Romantic
2001, USA
6.0
Drop Dead Gorgeous
Drop Dead Gorgeous Comedy, Romantic, Thriller
1999, USA
6.0
Coming Soon
Coming Soon Romantic, Comedy
1999, USA
4.0
Hamlet 2
Hamlet 2 Comedy
2008, USA
6.0
The In-Laws
The In-Laws Comedy
2003, USA
6.0
High Strung
High Strung Comedy
1991, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more