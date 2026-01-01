Menu
Poster of Les mystères de Paris
1 poster
Kinoafisha Films Les mystères de Paris

Les mystères de Paris

Les mystères de Paris 18+
Synopsis

The Marquis Rodolphe de Sombrueil accidentally runs over a working man with his carriage and helps his widow -- unjustly accused of robbery -- to find her missing daughter.
Country France / Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1962
World premiere 4 October 1962
Release date
27 December 1973 Brazil
19 April 1963 Denmark
15 March 1963 Finland
4 October 1962 France
15 December 1962 Germany
6 December 1962 Italy
9 July 1964 Mexico
17 January 1963 Netherlands
30 November 1962 Portugal
15 November 1965 Sweden
10 October 1962 USA
12 March 1974 USSR
Production Production Artistique et Cinématographique (PAC), Da.Ma. Cinematografica
Also known as
Les mystères de Paris, Los misterios de París, De Markies met de Ijzeren Vuist, Den blå markis, Der Graf mit der eisernen Faust, Devil of Paris, El hampa de París, Farornas man, I misteri di Parigi, Misterele Parisului, Misterije Pariza, Mysteries of Paris, Os Mistérios de Paris, Pariisin salaisuudet, Paris'in Esrari, Párizs rejtelmei, Ta mystiria ton Parision, Tajemnice Paryża, Tajne Pariza, Tajnosti Paříže, Парижките потайности, Парижские тайны
Director
André Hunebelle
Cast
Jean Marais
Jean Marais
Dany Robin
Jill Haworth
Raymond Pellegrin
Pierre Mondy
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.5 IMDb
