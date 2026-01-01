Cast
Nikolay Yakovchenko
Kondrat Perepelitsa
Vasyl Fushchych
Stepan Levada
Vladimir Yefimov
Ivan Tvyordokhleb
Cast and Crew
Director
Anatoliy Granik
Writer
Ivan Stadnyuk
Composer
Vasiliy Solovev-Sedoy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
1955
World premiere
12 December 1955
Release date
|12 December 1955
|Russia
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|0+
|20 December 1955
|USA
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Maksim Perepelitsa, Максим Перепелица, A csínytevő, Maksimas Perepelica, Maxim Perepelița, Viel Lärm um Maxim, Wesoły chłopak