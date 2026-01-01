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Poster of Maxim Perepelitsa
7.8
Kinoafisha Films Maxim Perepelitsa
7.8

Maxim Perepelitsa

, 1955
Maksim Perepelitsa
USSR / Comedy / 18+
Poster of Maxim Perepelitsa
7.8

Cast

Leonid Bykov
Leonid Bykov
Maksim Perepelitsa
Aleksandr Borisov
Aleksandr Borisov
Marko Mukha
Konstantin Sorokin
Konstantin Sorokin
Georgiy Osipenko
Opanas
Lyudmila Sosyura
Marusya
Taisiya Litvinenko
Vasilinka
Nikolay Yakovchenko
Kondrat Perepelitsa
Nina Tamarova
Yavdokha
Vasyl Fushchych
Stepan Levada
Vladimir Yefimov
Ivan Tvyordokhleb
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Old Man Musiy
Director Anatoliy Granik
Writer Ivan Stadnyuk
Composer Vasiliy Solovev-Sedoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1955
World premiere 12 December 1955
Release date
12 December 1955 Russia 0+
20 December 1955 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Maksim Perepelitsa, Максим Перепелица, A csínytevő, Maksimas Perepelica, Maxim Perepelița, Viel Lärm um Maxim, Wesoły chłopak

Film rating

7.8
Rate 22 votes
7.6 IMDb
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In overall ranking  525 In the Comedy genre  112 In films of USSR  38 In films of 1955  1
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