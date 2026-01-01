Menu
Kinoafisha Films Pal Joey Pal Joey Awards

Awards and nominations of Pal Joey 1957

Academy Awards, USA 1958 Academy Awards, USA 1958
Best Achievement in Costume Design
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Production Design
Nominee
 Best Achievement in Production Design
Nominee
 Best Sound
Nominee
Golden Globes, USA 1958 Golden Globes, USA 1958
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
