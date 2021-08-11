Also known as
The Muppet Movie, As Aventuras dos Marretas, Ecco il film dei Muppet, El show de los Muppets, La película de los Muppets, La película de los Teleñecos, Les Muppets : Ça c'est du cinéma !, Les Muppets, ça c'est du cinéma!, Les Muppets, le film, Llegan los muppets, Los muppets, Los muppets: La película, Los Teleñecos van a Hollywood, la película, Mapetto no yume miru Hariuddo, Mupparna, Mupparna på vilda äventyr, Muppet Filmi, Muppet går til filmen, Muppet Movie, Muppet-elokuva, Muppet-show, Muppetfilmen, Muppetit villissä seikkailussa, Muppetki gredo v Hollywood, Muppets: O Filme, Muppety jadą do Hollywood, O Mundo Mágico dos Muppets, Prúðuleikararnir, The Muppets, Tutti a Hollywood coi Muppet, Wielka wyprawa muppetów, Οι απίθανοι Μάππετ κοντά σας, Οι Μάππετ σόου στο Χόλλυγουντ, Кукленото кино, Мапетовци, Маппет-фільм, Фильм Маппетов, マッペット・ムービー, マペットの夢みるハリウッド, 大青蛙布偶電影