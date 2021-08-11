Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Muppet Movie
Poster of The Muppet Movie
Poster of The Muppet Movie
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Muppet Movie

The Muppet Movie

The Muppet Movie 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Kermit and his newfound friends trek across America to find success in Hollywood, but a frog-legs merchant is after Kermit.
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1979
Online premiere 11 August 2021
World premiere 31 May 1979
Release date
31 May 1979 Russia 0+
1 July 1979 Australia
5 October 1979 Brazil
12 June 1980 Germany
31 May 1979 Great Britain
6 August 1981 Hungary 12
29 June 1979 Ireland
26 October 1979 Italy T
22 November 1980 Japan G
31 May 1979 Kazakhstan
31 July 1982 Poland 7
20 December 1979 Portugal
4 April 1980 Thailand
22 June 1979 USA
31 May 1979 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $66,461,953
Production Henson Associates (HA), ITC Films
Also known as
The Muppet Movie, As Aventuras dos Marretas, Ecco il film dei Muppet, El show de los Muppets, La película de los Muppets, La película de los Teleñecos, Les Muppets : Ça c'est du cinéma !, Les Muppets, ça c'est du cinéma!, Les Muppets, le film, Llegan los muppets, Los muppets, Los muppets: La película, Los Teleñecos van a Hollywood, la película, Mapetto no yume miru Hariuddo, Mupparna, Mupparna på vilda äventyr, Muppet Filmi, Muppet går til filmen, Muppet Movie, Muppet-elokuva, Muppet-show, Muppetfilmen, Muppetit villissä seikkailussa, Muppetki gredo v Hollywood, Muppets: O Filme, Muppety jadą do Hollywood, O Mundo Mágico dos Muppets, Prúðuleikararnir, The Muppets, Tutti a Hollywood coi Muppet, Wielka wyprawa muppetów, Οι απίθανοι Μάππετ κοντά σας, Οι Μάππετ σόου στο Χόλλυγουντ, Кукленото кино, Мапетовци, Маппет-фільм, Фильм Маппетов, マッペット・ムービー, マペットの夢みるハリウッド, 大青蛙布偶電影
Director
James Frawley
James Frawley
Cast
Steve Martin
Steve Martin
Jim Henson
Frank Oz
Frank Oz
Jerry Nelson
Richard Hunt
Cast and Crew
Similar films for The Muppet Movie
The Muppets 7.1
The Muppets (2011)
Muppets from Space 6.7
Muppets from Space (1999)
The Muppets Take Manhattan 6.9
The Muppets Take Manhattan (1984)
The Muppet Christmas Carol 7.8
The Muppet Christmas Carol (1992)
Muppets Most Wanted 6.2
Muppets Most Wanted (2014)
Pee-Wee's Big Adventure 7.2
Pee-Wee's Big Adventure (1985)
The Wiz 5.6
The Wiz (1978)
Sgt. Bilko 5.9
Sgt. Bilko (1996)
Father of the Bride 6.9
Father of the Bride (1991)
The Lonely Guy 6.1
The Lonely Guy (1984)
The Jerk 7.2
The Jerk (1979)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 4.7
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978)

Film rating

8.1
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Dr. Teeth [after the Electric Mayhem paint the Studebaker] Doc Hopper will never recognize you now.
Fozzie I don't know how to thank you guys.
Kermit I don't know *why* to thank you guys.
Listen to the
soundtrack The Muppet Movie
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more