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Poster of Sluchaynaya svyaz
Kinoafisha Films Sluchaynaya svyaz

Sluchaynaya svyaz

, 2011
Russia / Drama / 18+
Poster of Sluchaynaya svyaz

Cast

Sofya Kashtanova
Sofya Kashtanova
Natalya Kolyakanova
Natalya Kolyakanova
Aleksey Solonchev
Aleksey Solonchev
Anton Batyrev
Anton Batyrev
Konstantin Murzenko
Konstantin Murzenko
Director Olga Stolpovskaya
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2011
World premiere 7 April 2011
Release date
7 April 2011 Russia 16+
7 April 2011 Kazakhstan
7 April 2011 Ukraine

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