The Hunger Games

The Hunger Games 18+
Synopsis

Katniss Everdeen voluntarily takes her younger sister's place in the Hunger Games: a televised competition in which two teenagers from each of the twelve Districts of Panem are chosen at random to fight to the death.
Country USA
Runtime 2 hours 22 minutes
Production year 2012
Online premiere 18 August 2012
World premiere 12 March 2012
Release date
22 March 2012 Russia Вольга 16+
22 March 2012 Australia
22 March 2012 Austria
22 March 2012 Belarus
23 March 2012 Brazil
23 March 2012 Bulgaria
23 March 2012 Canada
22 March 2012 Czechia
12 March 2012 Denmark
23 March 2012 Estonia
7 November 2023 Finland 12
21 March 2012 France
21 March 2012 Germany
23 March 2012 Great Britain
22 March 2012 Greece
22 March 2012 Hungary
23 March 2012 Iceland
23 March 2012 Ireland 12A
1 May 2012 Italy
22 March 2012 Kazakhstan
6 April 2012 Lithuania
23 March 2012 Mexico
21 March 2012 Netherlands
22 March 2012 New Zealand
23 March 2012 Poland
22 March 2012 Portugal
23 March 2012 Romania
22 March 2012 Slovakia
22 March 2012 Slovenia
5 April 2012 South Korea
20 April 2012 Spain
23 March 2012 Sweden
21 March 2012 Switzerland 12
22 March 2012 Thailand
23 March 2012 Turkey
23 March 2012 USA
22 March 2012 Ukraine
30 March 2012 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $78,000,000
Worldwide Gross $695,220,619
Production Lionsgate, Color Force
Also known as
The Hunger Games, Los juegos del hambre, Hunger Games, Голодные игры, 飢餓遊戲, Açlık Oyunları, Aclıq oyunları, Agones peinas, Aréna smrti, Artemis, Az éhezők viadala, Bada spēles, Bado zaidynes, Đấu Trường Sinh Tử, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Els jocs de la fam, Hayot mamot o'yinlari, Hladové hry, Hongerspelen, Hry o život, Hunger Games: Le film, Hungerspelen, Hungurleikarnir, Igre gladi, Igre lakote: Arena smrti, Igrzyska śmierci, Jocurile foamei, Jogos Vorazes, Lojërat e urisë, Mis'hakei ha'ra'av, Näljamängud, Nälkäpeli, Ochlik o'yinlari, Shimshilis tamashebi, The Hunger Games - Os Jogos da Fome, Αγώνες πείνας, Ачкачылык оюндары, Аштық ойындары, Галодныя гульні, Голодні ігри, Игре глади, Игрите на глада, ハンガー・ゲーム, 饥饿游戏
Director
Gary Ross
Gary Ross
Cast
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Jackie Evancho
Sirsha Skott
Josh Hutcherson
Josh Hutcherson
Liam Hemsworth
Liam Hemsworth
Film rating

7.3
7.2 IMDb
Place in the rating
Film Reviews
Oberon 2 April 2015, 12:51
На этом сайте уже 3 года, но зарегился только сейчас... Сегодня был в кинотеатре- ФИЛЬМ ОТЛИЧНЫЙ!!! Драматический момент предельно выражен, пейзажи… Read more…
LemonTea 2 April 2015, 12:51
Люди не читайте отзывы всех этих умников!!! Я из-за ихних отзывов , что типа фильм ужасный , мог не посмотреть этот фильм. Но благодаря моей девушке… Read more…
