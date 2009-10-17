Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Raise Your Head
6.4
Kinoafisha Films Raise Your Head
6.4

Raise Your Head

, 2009
Alza la testa
Italy / Drama / 18+
Poster of Raise Your Head
6.4

Cast

Duccio Camerini
Abatino
Gabriele Campanelli
Lorenzo
Sergio Castellitto
Sergio Castellitto
Mero
Giorgio Colangeli
Malagodi
Anita Kravos
Sonia
Laura Ilie
Ana
Augusto Fornari
Brancifiore
Nello Mascia
Nello Mascia
Rinaldini
Paolo Pierobon
Paolo Pierobon
Gabriel Spahiu
Radu
Director Alessandro Angelini
Writer Alessandro Angelini, Angelo Carbone, Francesca Marciano
Composer Luca Tozzi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2009
World premiere 17 October 2009
Release date
6 November 2009 Italy
Worldwide Gross $254,740
Production Alien Produzioni, Bianca Film, Rai Cinema
Also known as
Alza la testa, Raise Your Head, Levanta la cabeza, 抬起頭來, 頭を上げて

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Raise Your Head

Aria salata, L'
Aria salata, L' Drama
2006, Italy
5.0
The Missing Star
The Missing Star Drama
2006, Italy / France / Switzerland / Singapore
6.0
The Big Blue
The Big Blue Drama, Romantic
1988, France / USA / Italy
7.0
L'attesa
L'attesa Drama
2015, Italy / France
6.0
Twice Born
Twice Born Drama
2012, Italy / Spain / Croatia
7.0
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy Drama
2012, Italy / France
7.0
20 Cigarettes
20 Cigarettes Drama
2010, Italy
7.0
La nostra vita
La nostra vita Drama
2010, France / Italy
6.0
Don't Move
Don't Move Drama
2004, Spain
7.0
Mostly Martha
Mostly Martha Romantic, Comedy, Drama
2001, Italy / Germany / Austria / Switzerland
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more