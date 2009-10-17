Similar films for Raise Your Head
Aria salata, L' Drama
2006, Italy
5.0
The Missing Star Drama
2006, Italy / France / Switzerland / Singapore
6.0
The Big Blue Drama, Romantic
1988, France / USA / Italy
7.0
L'attesa Drama
2015, Italy / France
6.0
Twice Born Drama
2012, Italy / Spain / Croatia
7.0
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy Drama
2012, Italy / France
7.0
20 Cigarettes Drama
2010, Italy
7.0
La nostra vita Drama
2010, France / Italy
6.0
Don't Move Drama
2004, Spain
7.0
Mostly Martha Romantic, Comedy, Drama
2001, Italy / Germany / Austria / Switzerland
7.0