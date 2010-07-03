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Poster of A Turtle's Tale: Sammy's Adventures
6.9
Kinoafisha Films A Turtle's Tale: Sammy's Adventures
6.9

A Turtle's Tale: Sammy's Adventures

, 2009
Sammy's Adventures: The Secret Passage
Belgium / Animation, Adventure / 18+
Poster of A Turtle's Tale: Sammy's Adventures
6.9

Synopsis

A sea turtle, who was hatched in 1959, spends the next fifty years travelling the world, while it is being changed by "global warming".

Cast

Anthony Anderson
Anthony Anderson
Ray
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
GreenPeace Worker
Pat Carroll
Old Female Turtle
Tim Curry
Tim Curry
Fluffy
Kathy Griffin
Vera
Melanie Griffith
Melanie Griffith
Snow
Jenny McCarthy
Jenny McCarthy
Shelly
Gigi Perreau
Timur Rodriguez
Timur Rodriguez
Maksim Averin
Maksim Averin
Stacy Keach
Stacy Keach
Grandpa Sammy
Isabelle Fuhrman
Isabelle Fuhrman
Director Ben Stassen
Writer Ben Stassen, Domonic Paris
Composer Ramin Djawadi
Cast and Crew

Animated film details

Country Belgium
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2009
Online premiere 8 September 2010
World premiere 3 July 2010
Release date
19 August 2010 Russia Каскад 0+
25 October 2010 Austria
19 August 2010 Belarus
4 August 2010 Belgium
28 October 2010 Brazil
30 September 2012 China
9 September 2010 Czechia
16 September 2010 Denmark
4 August 2010 Estonia
3 August 2010 France
27 October 2010 Germany
25 March 2011 Great Britain
9 December 2010 Greece
22 December 2010 Italy
19 August 2010 Kazakhstan
3 August 2010 Netherlands
8 December 2010 Portugal
3 February 2011 Slovakia
21 October 2010 Spain A
29 October 2010 Sweden
15 October 2010 Turkey
25 March 2011 USA
19 August 2010 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $70,627,617
Production nWave Pictures, Illuminata Pictures, uFilm
Also known as
Sammy's avonturen: De geheime doorgang, A Turtle's Tale: Sammy's Adventures, Las aventuras de Sammy: En busca del pasaje secreto, Le voyage extraordinaire de Samy, Ævintýri Samma: Leynigöngin, Around the World in 50 Years 3D, As Aventuras de Sammy, As Aventuras de Sammy - A Passagem Secreta 3D, Aventurile lui Sammy, Aventurile lui Sammy 3D, Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Rùa Sammy, L'histoire d'une tortue: Les aventures de Sammy, Las aventuras de Sammy 3D, Las aventuras de Sammy. Un viaje extraordinario, Le avventure di Sammy, Les aventures de Sammy. Un viatge extraordinari, Misaviv laolam bahamishim shana, Oi peripeteies tou Sammy: To mystiko perasma, Samijeve avanture, Sammy 1, Sammy en El Pasaje Secreto, Sammy na putu oko svijeta, Sammy nagy kalandja: A titkos átjáró, Sammy seiklused, Sammy Y El Pasaje Secreto, Sammy'nin Maceraları, Sammy's Adventures: The Secret Passage, Sammyn suuri seikkailu, Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage, Sammys äventyr - Den hemliga vägen, Sammys eventyr - Den hemmelige passasjen, Sammys store eventyr, Samova pustolovsčina: Skrivni prehod, Semija piedzīvojumi 3D, Vėžliuko Semio nuotykiai, Żółwik Sammy: W 50 lat dookoła świata, Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα, Воруши ластами, Приключенията на Сами, Шевели ластами!, サミーとシェリー　七つの海の大冒険, Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage 3D, As Aventuras de Sammy: A Passagem Secreta, Sammy - Le Avventure di Sammy, Sammy's Avonturen: De Geheime Doorgang 3D, Sammyho dobrodružství 3D, Sammys äventyr - den hemliga vägen 3D, 小海龟大历险, A Turtle's Tale - Sammy's Adventures, Sammys äventyr

Cartoon rating

6.9
Rate 28 votes
6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2127 In the Animation genre  277 In the Adventure genre  424 In films of Belgium  18 In films of 2009  75
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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