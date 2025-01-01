Menu
Incendies Awards

Awards and nominations of Incendies 2010

Academy Awards, USA 2011 Academy Awards, USA 2011
Best International Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Venice Days
Winner
Best Film (Venice Days)
Nominee
Toronto International Film Festival 2010 Toronto International Film Festival 2010
Best Canadian Feature Film
Winner
