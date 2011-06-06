Film Reviews
No reviewsWrite review
|17 November 2011
|Russia
|Каравелла-DDC
|1 June 2012
|Austria
|17 November 2011
|Belarus
|1 December 2011
|Denmark
|24 February 2012
|Estonia
|16 December 2011
|Finland
|14 December 2011
|France
|22 December 2011
|Germany
|6 June 2011
|Great Britain
|26 July 2012
|Greece
|24 February 2012
|Italy
|17 November 2011
|Kazakhstan
|6 June 2011
|Netherlands
|12
|23 August 2012
|South Korea
|19
|25 November 2011
|Sweden
|18 May 2012
|USA
|17 November 2011
|Ukraine
The film suggests that the Granville Electric was the first mechanical vibrator. Although it pioneered the use of electricity in vibrators, hand-cranked models predated the Granville.