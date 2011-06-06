Country Germany / France / Great Britain

Runtime 1 hour 40 minutes

Production year 2011

Online premiere 6 June 2011

World premiere 6 June 2011

MPAA R

Worldwide Gross $9,584,256

Production Informant Media, Forthcoming Productions, Beachfront Films

Also known as

Hysteria, Histeria, Histeria, la historia de un deseo, Boas Vibrações, Histèria, Histeria - Romantyczna historia wibratora, Histeria: La historia del deseo, Histerija: Tajna ženskog orgazma, Hisztéria, Hystéria, In guten Händen - Oder die Geschichte der Erfindung des Vibrators, Isterie, La petite histoire du plaisir, Mano didysis O!, Mans lielais O!, Máy Tình, Minu suur O!, Mutlu Et Beni, Oh My God!, Tocando el placer, Vrtěti ženou, Η μηχανή της χαράς, Без истерики!, Дорослi iграшки, Дорослі іграшки, ИстерияHisteria, la historia de un deseo, ヒステリア, 歇斯底里, 震動性世紀