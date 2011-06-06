Menu
Synopsis

The truth of how Mortimer Granville devised the invention of the first vibrator in the name of medical science.
Hysteria - russian fragment 1
Hysteria  russian fragment 1
Country Germany / France / Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2011
Online premiere 6 June 2011
World premiere 6 June 2011
Release date
17 November 2011 Russia Каравелла-DDC
1 June 2012 Austria
17 November 2011 Belarus
1 December 2011 Denmark
24 February 2012 Estonia
16 December 2011 Finland
14 December 2011 France
22 December 2011 Germany
6 June 2011 Great Britain
26 July 2012 Greece
24 February 2012 Italy
17 November 2011 Kazakhstan
6 June 2011 Netherlands 12
23 August 2012 South Korea 19
25 November 2011 Sweden
18 May 2012 USA
17 November 2011 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $9,584,256
Production Informant Media, Forthcoming Productions, Beachfront Films
Also known as
Hysteria, Histeria, Histeria, la historia de un deseo, Boas Vibrações, Histèria, Histeria - Romantyczna historia wibratora, Histeria: La historia del deseo, Histerija: Tajna ženskog orgazma, Hisztéria, Hystéria, In guten Händen - Oder die Geschichte der Erfindung des Vibrators, Isterie, La petite histoire du plaisir, Mano didysis O!, Mans lielais O!, Máy Tình, Minu suur O!, Mutlu Et Beni, Oh My God!, Tocando el placer, Vrtěti ženou, Η μηχανή της χαράς, Без истерики!, Дорослi iграшки, Дорослі іграшки, ИстерияHisteria, la historia de un deseo, ヒステリア, 歇斯底里, 震動性世紀
Director
Tanya Wexler
Tanya Wexler
Cast
Rupert Everett
Rupert Everett
Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
Hugh Dancy
Hugh Dancy
Gemma Jones
Gemma Jones
Felicity Jones
Felicity Jones
Cast and Crew
Goofs

The film suggests that the Granville Electric was the first mechanical vibrator. Although it pioneered the use of electricity in vibrators, hand-cranked models predated the Granville.

Quotes
Edmund St. John-Smythe [brainstorming] The Rubby-Nubby.
Mortimer Granville The Vibratorium.
Edmund St. John-Smythe The Jiggly-Wiggly?
Mortimer Granville Paroxysmator.
Edmund St. John-Smythe Oh, the Sorcerer's Apprentice.
Mortimer Granville The Excitetator?
Edmund St. John-Smythe Mr. Wobbly.
Mortimer Granville Oh, please.
Edmund St. John-Smythe What about, The Squealer?
Hysteria - russian fragment 1
Hysteria Russian fragment 1
Hysteria - russian тв ролик 1
Hysteria Russian тв ролик 1
