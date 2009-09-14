Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Glorious 39
6.4
Kinoafisha Films Glorious 39
6.4

Glorious 39

, 2009
Glorious 39
Great Britain / Romantic, War, Drama, History, Thriller / 18+
Poster of Glorious 39
6.4

Synopsis

The adopted daughter of a privileged British politician uncovers a family secret in the weeks leading up to World War II.

Cast

Romola Garai
Romola Garai
Anne
Bill Nighy
Bill Nighy
Alexander
Julie Christie
Julie Christie
David Tennant
David Tennant
Hector
Juno Temple
Juno Temple
Celia
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
Ralph
Christopher Lee
Christopher Lee
Walter
Toby Regbo
Toby Regbo
Michael
Corin Redgrave
Oliver
Charlie Cox
Charlie Cox
Lawrence
Jeremy Northam
Jeremy Northam
Balcombe
Director Stephen Poliakoff
Writer Stephen Poliakoff
Composer Adrian Johnston
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2009
Online premiere 27 November 2009
World premiere 14 September 2009
Release date
14 September 2009 Russia 12+
20 November 2009 Great Britain
14 September 2009 Kazakhstan
20 November 2009 USA
14 September 2009 Ukraine
MPAA R
Budget 3,700,000 GBP
Worldwide Gross $182,253
Production BBC Film, UK Film Council, Screen East Content Investment Fund
Also known as
Glorious 39, 1939, A Dicső 39, Lady Keyes: Celle qui en savait trop, Os Gloriosos 39, Vuoden 39 salaliitto, Wspaniały rok 1939, Знаменитата 39-та, ブラック・レコード　禁じられた記録, 烽火家族情

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Glorious 39

Joe's Palace
Joe's Palace Drama
2007, Great Britain
6.0
I Capture the Castle
I Capture the Castle Romantic, Drama
2003, Great Britain
6.0
Unfinished Song
Unfinished Song Drama, Comedy
2012, Great Britain
6.0
Mother and Child
Mother and Child Drama
2009, USA / Spain
7.0
Telstar: The Joe Meek Story
Telstar: The Joe Meek Story Drama, Musical, Biography
2008, Great Britain
6.0
Things to Do Before You're 30
Things to Do Before You're 30 Comedy
2004, USA
5.0
Bright Young Things
Bright Young Things Drama, Comedy, War
2003, Great Britain
6.0
The Heart of Me
The Heart of Me Drama, Romantic, History
2002, Great Britain / Germany
6.0
Aberdeen
Aberdeen Drama
2000, Great Britain / Norway / Sweden
7.0
Capturing Mary
Capturing Mary Drama
2007, Great Britain / USA
6.0
Century
Century Drama, Romantic
1993, Great Britain
6.0
The Good Nurse
The Good Nurse Thriller
2022, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more