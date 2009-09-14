Film details
Country
Great Britain
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2009
Online premiere
27 November 2009
World premiere
14 September 2009
Release date
|14 September 2009
|Russia
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|12+
|20 November 2009
|Great Britain
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|14 September 2009
|Kazakhstan
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|20 November 2009
|USA
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|14 September 2009
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
3,700,000 GBP
Worldwide Gross
$182,253
Production
BBC Film, UK Film Council, Screen East Content Investment Fund
Also known as
Glorious 39, 1939, A Dicső 39, Lady Keyes: Celle qui en savait trop, Os Gloriosos 39, Vuoden 39 salaliitto, Wspaniały rok 1939, Знаменитата 39-та, ブラック・レコード 禁じられた記録, 烽火家族情