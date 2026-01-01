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Poster of Kado
5.8
Kinoafisha Films Kado
5.8

Kado

, 2010
Kado
Russia / 18+
Poster of Kado
5.8

Cast

Andrey Kuzkin
Vasiliy Syroezhkin
Anna Markowa
Andrey Kuzkin
Maksim Popov
Aleksey Borovec
Ruslan Dolzhenko
Director Vyacheslav Kornev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2010

Film rating

5.8
Rate 10 votes
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