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Poster of Texas Rangers
5.2
Kinoafisha Films Texas Rangers
5.2

Texas Rangers

, 2001
Texas Rangers
USA / Western, Adventure, Drama / 18+
Poster of Texas Rangers
5.2

Synopsis

A ragtag group of youngsters band together after the American Civil War to form the Texas Rangers, a group charged with the dangerous, ruthless duty of cleaning up the West.

Cast

James Van Der Beek
James Van Der Beek
Lincoln Rogers Dunnison
Rachael Leigh Cook
Rachael Leigh Cook
Caroline Dukes
Ashton Kutcher
Ashton Kutcher
George Durham
Dylan McDermott
Dylan McDermott
Leander McNelly
Usher
Randolph Douglas Scipio
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Richard Dukes
Randy Travis
Frank Bones
Leonor Varela
Leonor Varela
Perdita
Brian Martell
Jean-Pierre Marsele
Alfred Molina
Alfred Molina
John King Fisher
Director Steve Miner
Writer George Durham, Scott Busby, Martin Copeland
Composer Trevor Rabin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2001
Online premiere 12 October 2002
World premiere 15 June 2001
Release date
15 June 2001 Russia 16+
15 June 2001 Kazakhstan
30 November 2001 Sweden 15
30 November 2001 USA
15 June 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $763,740
Production Greisman Productions, Larry Levinson Productions, Price Entertainment
Also known as
Texas Rangers, Texas rangers: los justicieros, Kurşun yağmuru, Les justiciers du Texas, Rangers, Strażnicy Teksasu, Teksaso reindžeriai, Texas Rangers - Acima da Lei, Texas Rangers - Az igazi texasi kopók, Texas Rangers: La revanche des justiciers, Τέξας Ρέιντζερς, Тексаски рейнджъри, Техасские рейнджеры, Техаські рейнджери, テキサス・レンジャーズ, 德克萨斯巡警, 德州游侠, 沙漠群雄, 飙风特警, رنجرهای تگزاس, تفنگداران و راهزنان

Film rating

5.2
Rate 11 votes
5.3 IMDb

Quotes

Leander McNelly [dying] When they remember us rangers... let them remember us not as men of vengence... but as men of law... and justice.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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