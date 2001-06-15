Cast
Usher
Randolph Douglas Scipio
Brian Martell
Jean-Pierre Marsele
Cast and Crew
Director
Steve Miner
Writer
George Durham, Scott Busby, Martin Copeland
Composer
Trevor Rabin
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2001
Online premiere
12 October 2002
World premiere
15 June 2001
Release date
|15 June 2001
|Russia
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|16+
|15 June 2001
|Kazakhstan
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|30 November 2001
|Sweden
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|15
|30 November 2001
|USA
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|15 June 2001
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$38,000,000
Worldwide Gross
$763,740
Production
Greisman Productions, Larry Levinson Productions, Price Entertainment
Also known as
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