Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Moryaki
5.7
Kinoafisha Films Moryaki
5.7

Moryaki

, 1939
Moryaki
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Moryaki
5.7

Cast

Vladimir Osvetsimsky
RAdm. Bellayev
Antonina Maksimova
Lt. Galya Zorina
Sergei Stolyarov
Sergei Stolyarov
Cmdr. Alexander Bellayev
Yelena Yegorova
Lt. Ivanovskaya
Nikolai Makarenko
Demchenko
Arkadi Iwanowitsch Arkadjew
Lt. Cmdr. Svetlov
Alexei Krasnopolsky
Stein
Serhiy Petrov
Capt. Choglokov
Fyodor Blazhevich
Fleet Commander
Nikolai Komissarov
Admiral
Director Vladimir Brown
Writer Iogann Zeltser
Composer Georgiy Milyutin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1939
World premiere 3 December 1939
Release date
21 February 1940 USSR
Production Odessa Film Studio
Also known as
Moryaki, Моряки, Heroes of the Sea, Tengerészek, Dənizçilər

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Moryaki

The sea is calling
The sea is calling Drama
1956, USSR
6.0
Malva
Malva Drama
1955, USSR
6.0
I Am a Sailor of the Black Sea Fleet Drama
1944, USSR
6.0
Blue Roads
Blue Roads Drama, War
1947, USSR
6.0
Commander of the Ship
Commander of the Ship Drama
1954, USSR
6.0
Rysak
Rysak Drama
2005, Russia
5.0
Tomorrow Was the War
Tomorrow Was the War Drama, War
1987, USSR
7.0
Im bylo devyatnadtsat
Im bylo devyatnadtsat Drama, War
1960, USSR
6.0
Daydreaming with Laraine
Daydreaming with Laraine Drama
1957, USSR
5.0
Son of the Regiment
Son of the Regiment War, Drama
1946, USSR
6.0
Ballad of a Soldier
Ballad of a Soldier Drama, War, Romantic
1959, USSR
7.0
Boyevoy kinosbornik 13: Nashi devushki
Boyevoy kinosbornik 13: Nashi devushki War
1943, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more