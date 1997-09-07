Menu
Poster of Henry Fool
Kinoafisha Films Henry Fool

Henry Fool

Henry Fool 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 1997
World premiere 7 September 1997
Release date
7 September 1997 Russia 16+
7 September 1997 Canada
26 August 1998 France
7 September 1997 Kazakhstan
10 June 1999 Netherlands
19 June 1998 USA
7 September 1997 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,338,694
Production Possible Films, Shooting Gallery, True Fiction Pictures
Also known as
Henry Fool, As Confissões de Henry Fool, La follia di Henry, Генри Фул, Генрі Фул, ヘンリー・フール, 傻子亨利, 傻瓜亨利
Director
Hal Hartley
Cast
Thomas Jay Ryan
Parker Posey
Maria Porter
James Saito
7.1
