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Poster of A mama luchshe!
2.0
A mama luchshe! - Trailer
Kinoafisha Films A mama luchshe!
2.0

A mama luchshe!

, 2010
A mama luchshe!
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of A mama luchshe!
2.0
A mama luchshe! - Trailer
A mama luchshe!  Trailer

Cast

Mikhail Vladimirov
Mikhail Vladimirov
Yasha
Vladimir Zaytsev
Vladimir Zaytsev
Andrey Petrovich
Elena Kondulainen
Elena Kondulainen
Podruga Svetlany
Elena Proklova
Elena Proklova
Svetlana
Alika Smekhova
Alika Smekhova
Ilya Rutberg
Dedushka Yashi
Victoria Bonya
Victoria Bonya
Liza
Lolita Ausheva
Ursula
Tatyana Kravchenko
Tatyana Kravchenko
Raya
Marina Kudelinskaya
Marina Kudelinskaya
Podruga Svetlany
Evgeniya Lapova
Evgeniya Lapova
Diana
Director Maksim Voronkov
Writer Larisa Belova, Maksim Voronkov
Composer Evgeniy Krylatov, Maria Vatenina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2010
World premiere 1 January 2010
Release date
1 January 2010 Russia 16+
9 December 2010 Kazakhstan
9 December 2010 Ukraine
Production MV Sinema
Also known as
A mama luchshe!, But Mama's Better!, The Whole Delight of Love, А мама лучше!, Вся прелесть любви

Film rating

2.0
Rate 11 votes
2.4 IMDb
Place in the rating
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A mama luchshe! - Trailer
A mama luchshe! Trailer
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