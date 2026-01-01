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Poster of Another Man's Wife and the Husband under the Bed
6.8
Kinoafisha Films Another Man's Wife and the Husband under the Bed
6.8

Another Man's Wife and the Husband under the Bed

, 1984
Chuzhaya zhena i muzh pod krovatyu
USSR / Comedy / 18+
Poster of Another Man's Wife and the Husband under the Bed
6.8

Cast

Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Ivan Andreyevich
Oleg Yefremov
Oleg Yefremov
Aleksandr Demyanovich
Marina Neyolova
Marina Neyolova
Liza
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Tvorogov
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
aktyor v opere
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
aktyor v opere
Marina Shimanskaya
Glafira Petrovna
Yuriy Bogatyryov
Yuriy Bogatyryov
Bobyntsyn
Ğali Abaydulov
Aktyor v opere
Yu. Bolynskiy
Dvornik
Valentina Muradova
posetitelnitsa kafe
Valentina Muradova
posetitelnitsa kafe
Director Vitaly Melnikov
Writer Vladimir Valutsky, Fyodor Dostoevsky
Composer Timur Kogan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1984
World premiere 6 June 1984
Release date
11 November 1984 USA
Production Gosteleradio USSR, Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhaya zhena i muzh pod krovatyu, Чужая жена и муж под кроватью, Another Man's Wife and Husband Under Bed, Eine fremde Frau und der Mann unter dem Bett, Idegen feleség és férj az ágy alatt

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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