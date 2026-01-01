Cast
Valentina Muradova
posetitelnitsa kafe
Valentina Muradova
posetitelnitsa kafe
Cast and Crew
Writer
Vladimir Valutsky, Fyodor Dostoevsky
Composer
Timur Kogan
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 7 minutes
Production year
1984
World premiere
6 June 1984
Production
Gosteleradio USSR, Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhaya zhena i muzh pod krovatyu, Чужая жена и муж под кроватью, Another Man's Wife and Husband Under Bed, Eine fremde Frau und der Mann unter dem Bett, Idegen feleség és férj az ágy alatt