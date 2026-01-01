Film details
Country
USA / Japan / Switzerland / Argentina
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1990
World premiere
27 September 1990
Release date
|27 September 1990
|Russia
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|16+
|27 September 1990
|Germany
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|16 August 1991
|Great Britain
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|18
|1 September 1991
|Japan
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|27 September 1990
|Kazakhstan
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|23 August 1991
|USA
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|27 September 1990
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$81,777
Production
Jade M Films, Praesens-Film, Gotan
Also known as
Naked Tango, Çıplak Tango, Gymno tango, Kielletty tango, Meztelen tangó, Nackter Tango, Nagie tango, Passos de Paixão, Tango a Nu, Tango desnudo, Tango nudo, Γυμνό τανγκό, Голо Танго, Обнаженное танго, ネイキッドタンゴ, Naken tango