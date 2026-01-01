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Poster of Naked Tango
5.9
Kinoafisha Films Naked Tango
5.9

Naked Tango

, 1990
Naked Tango
USA, Japan, Switzerland, Argentina / Drama / 18+
Poster of Naked Tango
5.9

Synopsis

When a young European woman assumes a false identity in 1920s Argentina, she gets more than she bargained for.

Cast

Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Mathilda May
Stephanie
Mathilda May
Stephanie
Tony Payne
Waiter
H. H. Holmes
Passenger
Anthony Pratt
Ship's Captain
Dodi Scheuer
Immigration Officer
Fernando Rey
Judge Torres
Esai Morales
Esai Morales
Zico Borenstein
Cipe Lincovsky
Mama
Josh Mostel
Bertoni the Jeweler
Sergio Lerer
Fake Rabbi
Director Leonard Schrader
Writer Leonard Schrader
Composer Thomas Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA / Japan / Switzerland / Argentina
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1990
World premiere 27 September 1990
Release date
27 September 1990 Russia 16+
27 September 1990 Germany
16 August 1991 Great Britain 18
1 September 1991 Japan
27 September 1990 Kazakhstan
23 August 1991 USA
27 September 1990 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $81,777
Production Jade M Films, Praesens-Film, Gotan
Also known as
Naked Tango, Çıplak Tango, Gymno tango, Kielletty tango, Meztelen tangó, Nackter Tango, Nagie tango, Passos de Paixão, Tango a Nu, Tango desnudo, Tango nudo, Γυμνό τανγκό, Голо Танго, Обнаженное танго, ネイキッドタンゴ, Naken tango

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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