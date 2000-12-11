Similar films for Zvyozdochka moya nenaglyadnaya
Frantsuzskiy vals Romantic
1995, Russia
6.0
Love by Request Romantic
1982, USSR
7.0
El lugar de mi felicidad Romantic
2013, Russia
0.0
Kuda ukhodit lyubov Romantic
2014, Russia
5.0
Kruzhovnik Romantic
2006, Russia
5.0
Novye vremena, ili birzha nedvizhimosti Romantic, Comedy
2008, Russia
0.0
Vy ne ostavite menya History, Romantic, Drama
2006, Russia
5.0
Crime and Weather Romantic, Drama, Crime
2006, Russia
4.0
Prostaya istoriya Drama, Romantic
2016, Russia
0.0
Plate ot kutyur Romantic, Comedy
2008, Russia
5.0
The Barracks Drama, Romantic
1999, Russia / Germany
6.0