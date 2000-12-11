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6.0
Kinoafisha Films Zvyozdochka moya nenaglyadnaya
6.0

Zvyozdochka moya nenaglyadnaya

, 2000
Zvyozdochka moya nenaglyadnaya
Russia / Romantic / 18+
6.0

Cast

Anton Baranov
Anton
Mariya Kostina
Nadya Vinogradova
Svyatoslav Suvorov
Gena
Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Vyacheslav Nikolayevich
Anatoliy Semyonov
Galina Bokashevskaya
Dina Petrovna
Valentin Bukin
Pyotr Ulyanovich
Tatyana Andreeva
Tatyana Bashlakova
Vsevolod Bogomolnyy
Inessa Perelygina-Vladimirova
Wedding Guest
Director Sergey Mikaelyan
Writer Sergey Mikaelyan
Composer Andrey Andersen
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2000
World premiere 11 December 2000
Release date
11 December 2000 Russia 16+
11 December 2008 Kazakhstan
11 December 2008 Ukraine
Production Lenfilm Studio
Also known as
Zvyozdochka moya nenaglyadnaya, Звездочка моя ненаглядная, My Darling Asterisk

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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