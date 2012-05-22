Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Poster of On the Road
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6
Rate
23 posters
Kinoafisha Films On the Road

On the Road

On the road 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Young writer Sal Paradise has his life shaken by the arrival of free-spirited Dean Moriarty and his girl, Marylou. As they travel across the country, they encounter a mix of people who each impact their journey indelibly.
On the Road - international trailer
On the Road  international trailer
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2011
World premiere 22 May 2012
Release date
4 October 2012 Russia Другое кино 16+
7 March 2013 Argentina
27 September 2012 Australia
5 October 2012 Austria
4 October 2012 Belarus
6 June 2012 Belgium
13 July 2012 Brazil
26 November 2012 Canada
4 October 2012 Denmark
19 October 2012 Estonia
27 July 2012 Finland
22 May 2012 France
3 October 2012 Germany
12 October 2012 Great Britain
25 July 2013 Greece
10 January 2013 Hong Kong
21 March 2013 Hungary
12 October 2012 Ireland
11 October 2012 Italy
4 October 2012 Kazakhstan
5 October 2012 Lithuania
6 June 2012 Luxembourg
24 May 2012 Netherlands
13 September 2012 New Zealand
18 November 2012 North Macedonia
14 September 2012 Norway
14 September 2012 Poland
20 December 2012 Portugal
11 November 2012 Slovenia
27 March 2014 South Korea
19 April 2013 Spain
20 July 2012 Sweden
4 October 2012 Switzerland
21 December 2012 Taiwan
21 December 2012 USA
4 October 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $9,617,377
Production MK2 Productions, American Zoetrope, Jerry Leider Company
Also known as
On the Road, En el camino, Na ceste, Na putu, Sur la route, Ba'drahim, Ceļā, Đường Đời Sa Ngã, En la carretera, Kelyje, Matkalla, Matkalla - On the Road, Na cesti, Na Estrada, On the Road - Unterwegs, Onderweg, Pe drum, Pela Estrada Fora, Sto dromo, Teel, Úton, W drodze, Yolda, Στο δρόμο, На дороге, На дорозі, По пътя, オン・ザ・ロード, 浪蕩世代
Director
Walter Salles
Walter Salles
Cast
Garrett Hedlund
Garrett Hedlund
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Sam Riley
Sam Riley
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Tom Sturridge
Tom Sturridge
Cast and Crew
Similar films for On the Road
Lullaby 6.9
Lullaby (2014)
Anesthesia 6.1
Anesthesia (2015)
Camp X-Ray 7.5
Camp X-Ray (2014)
Clouds of Sils Maria 7.1
Clouds of Sils Maria (2014)
Welcome to the Rileys 7.2
Welcome to the Rileys (2009)
The Cake Eaters 6.9
The Cake Eaters (2007)
Personal Shopper 6.3
Personal Shopper (2016)
Café Society 7.0
Café Society (2016)
Egon Schiele: Death and the Maiden 6.5
Egon Schiele: Death and the Maiden (2016)
Big Sur 5.8
Big Sur (2013)
Angélique 6.1
Angélique (2013)
Everybody Has a Plan 6.3
Everybody Has a Plan (2012)
Film in Collections
Films about Books, Writers and Poets: A Top List Films about Books, Writers and Poets: A Top List

Film rating

6.8
Rate 20 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2295
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Viking_M 2 April 2015, 12:51
Ничего кромсе скучной тягомотины не увидел.
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
Уж никак не… Read more…
Viking_M 2 April 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 25/10/2012 - 21:44:27):А вообще, похоже, что фильм, что книжка - как чей-то фотоальбом, сидишь, разглядываешь чью-то жизнь - без… Read more…
Quotes
Sal Paradise The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars.
Film Trailers All trailers
On the Road - international trailer
On the Road International trailer
On the Road - американский teaser
On the Road Американский teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack On the Road
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more