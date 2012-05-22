|4 October 2012
|Russia
|Другое кино
|16+
|7 March 2013
|Argentina
|27 September 2012
|Australia
|5 October 2012
|Austria
|4 October 2012
|Belarus
|6 June 2012
|Belgium
|13 July 2012
|Brazil
|26 November 2012
|Canada
|4 October 2012
|Denmark
|19 October 2012
|Estonia
|27 July 2012
|Finland
|22 May 2012
|France
|3 October 2012
|Germany
|12 October 2012
|Great Britain
|25 July 2013
|Greece
|10 January 2013
|Hong Kong
|21 March 2013
|Hungary
|12 October 2012
|Ireland
|11 October 2012
|Italy
|4 October 2012
|Kazakhstan
|5 October 2012
|Lithuania
|6 June 2012
|Luxembourg
|24 May 2012
|Netherlands
|13 September 2012
|New Zealand
|18 November 2012
|North Macedonia
|14 September 2012
|Norway
|14 September 2012
|Poland
|20 December 2012
|Portugal
|11 November 2012
|Slovenia
|27 March 2014
|South Korea
|19 April 2013
|Spain
|20 July 2012
|Sweden
|4 October 2012
|Switzerland
|21 December 2012
|Taiwan
|21 December 2012
|USA
|4 October 2012
|Ukraine
