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Poster of All About Evil
6.1
Kinoafisha Films All About Evil
6.1

All About Evil

, 2010
All About Evil
USA / Comedy, Horror / 18+
Poster of All About Evil
6.1

Cast

Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Deborah Tennis
Thomas Dekker
Thomas Dekker
Steven Thompson
Cassandra Peterson
Cassandra Peterson
Linda Thompson
Noah Segan
Noah Segan
Jack Donner
Mr. Twigs
Mikayla Rosario
Little Debbie
Robin Calvert
Walter Tennis
Julie Caitlin Brown
Tammy Tennis
Mink Stole
Evelyn
Joshua Grannell
Peaches Christ
Kat Turner
Veronica
Director Joshua Grannell
Writer Joshua Grannell
Composer Vinsantos
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2010
Online premiere 25 January 2013
World premiere 1 May 2010
Release date
1 May 2010 Russia WDSSPR 16+
1 May 2010 Kazakhstan
1 May 2010 USA
1 May 2010 Ukraine
Worldwide Gross $7,995
Production Backlash Films, Fog City Pictures
Also known as
All About Evil, Cinema of Death, Все о зле, Все про зло, ホラー・シネマ・パラダイス, 邪魔剧场

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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