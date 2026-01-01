Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Poslednie zalpy
7.0
Kinoafisha Films Poslednie zalpy
7.0

Poslednie zalpy

, 1960
Poslednie zalpy
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Poslednie zalpy
7.0

Cast

Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Dmitriy Novikov
Valentina Pavlovna Koetsenko
Lena Koloskova
Oleg Lozovskiy
Viktor Alyoshin
Vladimir Lippart
Porokhonko
Yury Kireyev
Ovchinnikov
Mikhail Kozakov
Mikhail Kozakov
Gorbachyov
Daniil Netrebin
Nikolai Smirnov
Kirill Stolyarov
Vladimir Golub
Volodya Bogatenkov
Aleksandr Strelnikov
Remeshkov
Boris Kozhukhov
Gulko
Director Lev Saakov
Writer Yuri Bondarev, Lev Saakov
Composer Moisey Vaynberg
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1960
Production Mosfilm
Also known as
Poslednie zalpy, Antiarmatiki taxiarhia, Az utolsó össztűz, Jutro przestaniesz umierać, Os Últimos Disparos, Ostatnie salwy, Poslednji plotun, Sista attacken, The Last Salvo, The Last Volley, Последние залпы

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Poslednie zalpy

Posle voyny - mir
Posle voyny - mir Drama
1988, USSR
5.0
Farewell of a Slav Woman
Farewell of a Slav Woman Drama
1985, USSR
7.0
Na polputi v Parizh
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.0
Daydreaming with Laraine
Daydreaming with Laraine Drama
1957, USSR
5.0
The Ascent
The Ascent War, Drama, History
1976, USSR
8.0
Idealnyy peyzazh v pustyne
Idealnyy peyzazh v pustyne Drama
1988, USSR
0.0
Amun
Amun Drama
2016, Russia
6.0
Boris Godoenov
Boris Godoenov Drama
2011, Russia
6.0
Rysak
Rysak Drama
2005, Russia
5.0
Save Our Souls
Save Our Souls Drama
1987, USSR
4.0
Team 33
Team 33 Drama
1987, USSR
6.0
Coordinates of Death
Coordinates of Death War
1985, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more