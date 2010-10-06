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Poster of 1 a Minute
6.6
Kinoafisha Films 1 a Minute
6.6

1 a Minute

, 2010
1 a Minute
USA / Drama / 18+
Poster of 1 a Minute
6.6

Synopsis

The film chronicles the diagnosis and treatment of a breast cancer survivor, interspersed with personal tales from famous international celebrities who are also survivors, or affected closely by cancer.

Cast

Olivia Newton-John
Self
Namrata Singh Gujral
Self
William Baldwin
William Baldwin
Self
Kelly McGillis
Kelly McGillis
Narrator
Jaclyn Smith
Self
Daniel Baldwin
Daniel Baldwin
Bárbara Mori
Self
Diahann Carroll
Diahann Carroll
Self
Lisa Ray
Self
Melissa Etheridge
Self
Mumtaz Askari
Self
Director Namrata Singh Gujral
Writer Namrata Singh Gujral
Composer Jay Ferguson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2010
World premiere 6 October 2010
Release date
6 October 2010 Russia 18+
6 October 2010 Kazakhstan
6 October 2010 USA
6 October 2010 Ukraine
Production UniGlobe Entertainment
Also known as
1 a Minute, One a Minute, Una por minuto

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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